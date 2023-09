Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức CH Mozambique

Lễ đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn tại sân bay quốc tế Maputo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tháp tùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn tại sân bay quốc tế Maputo có Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Phạm Hoàng Kim, Bộ trưởng Bộ Biển, Vùng nước nội địa và Nghề cá của Mozambique Lidia Cardoso, Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Leonardo Rosario Manuel Pene cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ hội đàm với Thủ tướng Mozambique Adriano Afonso Maleiane; chào xã giao Tổng thống Filipe Nyusi và Chủ tịch Quốc hội Esperanca Bias; gặp Chủ tịch Hội đồng thành phố Maputo, Tổng Thư ký đảng Frelimo Roque Silva, Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Kinh tế (CTA) cùng một số doanh nghiệp Mozambique. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng sẽ gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique, thăm và làm việc với Liên doanh Viễn thông Movitel.

Chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Mozambique luôn được lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm gìn giữ và phát triển. Cùng với vai trò quan trọng và vị thế ngày càng gia tăng của Mozambique tại khu vực phía Nam châu Phi và của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, tiềm năng hợp tác giữa hai nước thời gian tới là rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Mozambique có thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, thủy sản, nguồn nhân công giá thành cạnh tranh..., trong khi Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, thủy sản, lực lượng lao động cần cù.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngày 25/6/1975, Việt Nam và Mozambique luôn dành cho nhau sự ủng hộ, tương trợ quý báu cũng như tình cảm nồng ấm từ trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là điểm nổi bật trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại năm 2022 đạt trên 177 triệu USD, tăng 16% so với con số 150 triệu USD năm 2021; Việt Nam xuất khẩu gạo, sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị… và nhập khẩu hạt điều, gỗ, than.../.