Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thái tử kế vị Na Uy Haakon Magnus

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Na Uy Masud Gharahkhani. Ảnh: An Đăng – TTXVN



Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Vương quốc Na Uy, đồng thời chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà nhân dân Na Uy đạt được dưới sự trị vì của Nhà Vua Harald Đệ ngũ, đưa đất nước Na Uy trở thành một trong những quốc gia phồn vinh và có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Phó Chủ tịch nước đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam – Na Uy trong thời gian qua phát triển rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực và nhấn mạnh hai bên cần duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao để gia tăng tin cậy chính trị và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị hai bên cần sớm xây dựng các khuôn khổ pháp lý để tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Phó Chủ tịch nước mong muốn Na Uy phối hợp thúc đẩy đàm phán, sớm ký kết Hiệp định FTA giữa Việt Nam và khối EFTA cũng như hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết JETP.

Chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sang thăm chính thức Vương quốc Na Uy, Thái tử kế vị Haakon Magnus coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Nhà vua Harald Đệ ngũ tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Thái tử nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trước sự đổi thay to lớn tại Việt Nam mà Thái tử nhận thấy trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam năm 2014 và khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Vương quốc Na Uy. Thái tử Haakon Magnus bày tỏ quan tâm tới tình hình Đồng bằng sông Cửu Long trước những tác động của biến đổi khí hậu; cam kết Hoàng gia và Chính phủ Na Uy sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng tái tạo. Thái tử Na Uy cũng đánh giá cao những cam kết của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế về chuyển đổi xanh, đặc biệt là cam kết đưa phát thải ròng về mức 0 vào năm 2050. Thái tử khẳng định Na Uy sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các cam kết quan trọng này.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Nhà vua Harald Đệ ngũ sớm thăm Việt Nam và mời Thái tử và Công nương thăm lại Việt Nam trong năm 2024.

*Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tại Phủ Thủ tướng. Trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về các vấn đề song phương và đa phương hai bên cùng quan tâm, các định hướng hợp tác và biện pháp nhằm đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store bày tỏ vui mừng được đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Vương quốc Na Uy, đặc biệt vào thời điểm đánh dấu 52 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971 – 25/11/2023) và cho rằng chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Thủ tướng Jonas Gahr Store bày tỏ đặc biệt ấn tượng trước những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (LHQ), đặc biệt là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và bình đẳng giới, đồng thời chúc mừng Việt Nam lần thứ hai được bầu làm Ủy viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chân thành cảm ơn Thủ tướng Jonas Gahr Store và nhân dân Na Uy đã dành cho Đoàn sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ hiệu quả và quý báu mà Chính phủ và nhân dân Na Uy đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của LHQ.

Trao đổi về quan hệ song phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực sau hơn nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam–Na Uy. Nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên nhất trí cần duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; nghiên cứu khả năng thiết lập khuôn khổ hợp tác mang tính chiến lược trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục ủng hộ nhau tại các hợp tác đa phương và trong việc ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Trong hợp tác kinh tế, Phó Chủ tịch nước và Thủ tướng Na Uy đánh giá tích cực về những bước phát triển về hợp tác thương mại và đầu tư song phương thời gian gần đây, đặc biệt Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Na Uy trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hai bên nhất trí ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp Na Uy đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam; tích cực phối hợp thúc đẩy quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) nhằm mở ra cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai bên, phục vụ lợi ích cộng đồng doanh nghiệp hai nước; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), thông qua hỗ trợ về tài chính, chuyển giao công nghệ, nâng cao nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế. Thủ tướng Na Uy cũng bày tỏ mong muốn thiết lập cơ chế hợp tác mang tính chiến lược trong một số lĩnh vực cụ thể như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và các hoạt động của nền kinh tế xanh. Hai bên cũng nhất trí cần mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo – khoa học công nghệ, các vấn đề an sinh xã hội, biến đổi khí hậu, an ninh – quốc phòng, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store chia sẻ đánh giá của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam vào đời sống kinh tế xã hội tại Na Uy; khẳng định Chính phủ Na Uy sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam, góp phần làm cầu nối thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí Việt Nam và Na Uy tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là LHQ, khuôn khổ hợp tác ASEAN – EU, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trân trọng chuyển tới Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

*Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Na Uy Masud Gharahkhani.

Chủ tịch Quốc hội Na Uy Masud Gharahkhani nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Na Uy và tin tưởng rằng chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước góp phần mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Na Uy rất ấn tượng trước thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam cũng như sự tích cực của Việt Nam tham gia vào giải quyết các thách thức toàn cầu, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu với cam kết đưa phát thải ròng về mức 0 vào năm 2050.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thông tin cho Chủ tịch Quốc hội Masud Gharahkhani về những kết quả thực chất mà hai bên đã đạt được qua cuộc hội kiến Thái tử kế vị Haakon Magnus và hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, qua đó, đưa ra một số định hướng nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác song phương. Phó Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Na Uy ủng hộ thiết lập các khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thế mạnh và nhu cầu của hai nước như chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn. Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn Na Uy thúc đẩy việc sớm ký kết Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Khối EFTA, hỗ trợ Việt Nam về nguồn tài chính, kinh nghiệm xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực để hiện thực hóa các cam kết quốc tế, trong đó có các cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và trong khuôn khổ JETP. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Na Uy đã dành cho Việt Nam nguồn hỗ trợ phát triển hiệu quả, giúp Việt Nam thực hiện thành công các Mục tiêu Thiên niên kỷ và mong hai bên tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực như thủy sản, biến đổi khí hậu, hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Vui mừng trước những kết quả thực chất và hiệu quả đã đạt được tại các cuộc hội đàm, hội kiến của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Quốc hội Na Uy nhất trí hai bên cần tăng cường hợp tác để tận dụng tiềm năng và thế mạnh sẵn có, trong đó Quốc hội Na Uy ủng hộ hợp tác về chuyển đổi xanh và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Na Uy hợp tác với đối tác Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí dành sự quan tâm hơn tới hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, bình đẳng giới. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai Quốc hội trong tổng thể quan hệ song phương, hai bên cùng ủng hộ tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, luật pháp và giải quyết các thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Quốc hội Na Uy thăm Việt Nam.

*Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Bộ trưởng Văn hóa và Bình đẳng Lubna Jaffery.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước đã cảm ơn phía Na Uy dành sự đón tiếp thân tình cho cá nhân Phó Chủ tịch nước và đoàn; bày tỏ vui mừng thực hiện chuyến thăm tới Na Uy và rất ấn tượng trước sự phát triển của Na Uy, quốc gia có chất lượng cuộc sống cao và chính sách xã hội toàn diện.

Vui mừng được gặp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Văn hóa và Bình đẳng Lubna Jaffery khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Na Uy đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời tin tưởng chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước sẽ thành công tốt đẹp. Bộ trưởng Lubna Jaffery cho biết mặc dù chưa thăm Việt Nam nhưng đã có nhiều dịp được tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam, do đó có tình cảm đặc biệt với con người và văn hóa Việt Nam. Trao đổi về vấn đề bình đẳng giới, Bộ trưởng Lubna Jaffery nhấn mạnh Na Uy và Việt Nam đều là các quốc gia có cam kết mạnh mẽ về thúc đẩy bình đẳng giới. Na Uy là nước đi đầu trên thế giới và đã thực hiện nhiều chính sách trong đó có Chiến lược bình đẳng giới với các trọng tâm về đảm bảo giáo dục, an toàn giới trên không gian mạng, sức khỏe phụ nữ, phòng chống bạo lực. Na Uy cũng đã thành lập một Ủy ban về Bình đẳng giới vào năm 2022. Bộ trưởng mong muốn Na Uy và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, mang lại bình đẳng cho nhân dân hai nước và tiếp tục hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này tại các diễn đàn đa phương, nhất là LHQ.

Chúc mừng Na Uy về những thành tựu trong lĩnh vực bình đẳng giới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh bình đẳng giới là một xu thế phát triển tất yếu của xã hội, nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia bình đẳng vào mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Phó Chủ tịch nước cho biết trong quá trình lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng. Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn nhấn mạnh vai trò của phụ nữ. Các chính sách và pháp luật của Nhà nước đều tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam phát huy vai trò và tham gia vào mọi lĩnh vực của xã hội. Hiện nay, dù còn nhiều thách thức, Việt Nam luôn quan tâm và thực hiện các chính sách xã hội phù hợp đối với người dân ở các khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa, đặc biệt là đối với phụ nữ. Việt Nam cũng sớm ban hành Luật Bình đẳng giới vào năm 2006 và hiện đang triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 2021 – 2030. Những kết quả tích cực trong công tác bình đẳng giới của Việt Nam đã góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam mong có sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Na Uy, về vấn đề bình đẳng giới. Thông qua các dự án hợp tác phát triển, Na Uy có thể chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, nâng cao năng lực nguồn nhân lực, hỗ trợ tài chính, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa của Việt Nam. Trên cơ sở các hoạt động hợp tác thiết thực trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Na Uy đang phát triển tích cực.

Bày tỏ ấn tượng về những kết quả nổi bật trong công tác bình đẳng giới của Việt Nam, Bộ trưởng Văn hóa và Bình đẳng Na Uy nhất trí với Phó Chủ tịch nước về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực và khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bình đẳng giới./.