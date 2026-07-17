Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia "Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam"

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu cùng các thiếu nhi tham gia Hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm vui và xúc động khi gặp mặt các thiếu nhi tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh và nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành muôn vàn tình yêu thương cho thiếu niên, nhi đồng. Những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em thông qua nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm trẻ được thụ hưởng thành quả phát triển, sống trong hòa bình, được chăm lo, bảo vệ và giáo dục để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Bác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả các thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian qua; gửi lời chúc mừng tới 75 thiếu nhi tiêu biểu tham dự Chương trình "Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam", đã góp phần lan tỏa các phong trào ý nghĩa của Đội. Phó Chủ tịch nước biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác chăm lo, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Thành Đoàn, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi phát triển toàn diện.

Khái quát tình hình trong nước, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, chính thế hệ thiếu nhi hôm nay sẽ là lực lượng trực tiếp xây dựng và phát triển đất nước, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Các em cũng là những người tiếp tục nuôi dưỡng, kiến tạo khát vọng mới để đưa đất nước phát triển trong chặng đường tiếp theo. Vì vậy, mỗi thiếu nhi cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nuôi dưỡng hoài bão, quyết tâm học tập, rèn luyện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, góp phần thực hiện những khát vọng lớn lao của dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội. Noi gương các thế hệ thiếu nhi Việt Nam qua nhiều thời kỳ, các em sớm xác định lý tưởng, hoài bão và khát vọng cống hiến, bắt đầu từ những việc làm nhỏ để hướng tới mục tiêu lớn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đại diện thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ cho Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đối với thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước cho rằng, các em tiếp tục học tập tốt, rèn luyện tốt, đặc biệt là có ý thức học tập đúng, tự giác; có phương pháp học tập phù hợp, thực học, phát huy tối đa năng lực bản thân để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố và đất nước. Trong bối cảnh đất nước chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết, các em cần sớm định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và nhu cầu phát triển của đất nước; tích cực quan tâm, tìm hiểu các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và STEAM - bổ sung yếu tố nghệ thuật, nhằm phát triển con người toàn diện và phát huy giá trị văn hóa trong thời đại khoa học, công nghệ. Cùng với học tập, thiếu nhi tiếp tục chú trọng rèn luyện nhân cách, xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống tốt đẹp ngay từ khi còn nhỏ; đồng thời chủ động tìm hiểu, thực hành các chuẩn mực giá trị con người Việt Nam. Song song đó, các em cần rèn luyện kỹ năng sống, làm việc nhóm và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng lực thích ứng, sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm, hình thành "sức đề kháng" trước tác động tiêu cực trên không gian mạng, góp phần phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng và bản lĩnh. Các em thường xuyên rèn luyện thể chất, nâng cao sức bền và thể lực nhằm đáp ứng yêu cầu của nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và tổ chức Đoàn, Đội, tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, nắm bắt xu thế phát triển của thời đại, đặc điểm tâm lý của từng thế hệ để có cách tiếp cận phù hợp, nâng cao hiệu quả giáo dục và đồng hành với trẻ em. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, trong đó, cần quan tâm hơn đến trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và gia đình chính sách; giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội tác động đến trẻ như bạo lực, xâm hại trẻ em, đuối nước, tai nạn thương tích, sức khỏe tâm thần và các nguy cơ trên môi trường mạng...

Phó Chủ tịch nướcVõ Thị Ánh Xuân mong muốn, Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò tiên phong, xây dựng các mô hình hiệu quả về chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và nhân rộng những cách làm hay trên phạm vi cả nước.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nêu rõ, thời gian tới, Thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để chăm sóc, bảo vệ, giáo dục và phát triển trẻ em. Thành phố đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, giáo dục, thể thao; thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận giáo dục, văn hóa, các dịch vụ xã hội giữa các khu vực, chú ý đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân, thiếu nhi yếu thế...; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, hạnh phúc để mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện và bình đẳng. Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác giáo dục thế hệ trẻ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong công tác chăm sóc thiếu nhi, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Theo Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố hiện có hơn 2,9 triệu thiếu nhi, hơn 1 triệu đội viên sinh hoạt tại hơn 29.000 chi đội, 1.277 liên đội trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu.

Từ năm 2015, Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đã trở thành hoạt động truyền thống hằng năm dành cho đội viên, thiếu nhi tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2026, Hành trình lần thứ 8 mang chủ đề “Rạng ngời trang sử Đội ta” diễn ra từ ngày 13-21/7/2026 với sự tham gia của 96 gương mặt tiêu biểu, trong đó có 21 cán bộ phụ trách Đội và 75 em thiếu nhi đại diện cho hàng triệu măng non của Thành phố mang tên Bác./.