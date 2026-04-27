Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các chủ tịch công đoàn tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu Chủ tịch Công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Bày tỏ vui mừng khi gặp mặt các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, suốt 97 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với các giai đoạn cách mạng của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của các cấp công đoàn, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, với nhiều hoạt động thiết thực dành cho người lao động. Đến nay, công đoàn, nhất là trong doanh nghiệp, đã trở thành tổ chức không thể thiếu đối với người lao động.

Biểu dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở đã góp phần đem lại quyền lợi cho khoảng 382.000 người lao động, với hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, kết quả đạt được không chỉ có giá trị vật chất, quan trọng hơn là góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vị thế của người lao động, đồng thời xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Khái quát bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình trong nước, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, những thời cơ, thách thức, xu hướng lớn đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các quốc gia, dân tộc, trong đó có các tổ chức công đoàn và người lao động, phải nhanh chóng thích nghi và nắm bắt các thời cơ. Trong nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, đề ra nhiều chủ trương, quyết sách rất lớn cho đất nước, tầm nhìn đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện mục tiêu đó, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với cả hệ thống chính trị, tổ chức Công đoàn cần nâng tầm để theo kịp các xu thế và yêu cầu mới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cần nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, vị trí của mình, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, góp phần thực hiện các mục tiêu đã đề ra.



Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn, công đoàn các cấp tiếp tục xây dựng tổ chức của mình ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, đặc biệt là thay đổi phương thức hoạt động phù hợp với xu thế của đất nước, bối cảnh thế giới và là đại diện cho người lao động ở trình độ, phương thức sản xuất cao hơn.

Song song với việc tổng kết thực tiễn trong nước, các tổ chức công đoàn cần tích cực tham khảo kinh nghiệm quốc tế và các tổ chức có chức năng tương đồng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, để người sử dụng lao động nhận thấy công đoàn là đối tác đồng hành không thể thiếu trong phát triển doanh nghiệp, nhất là tại khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các cấp công đoàn tiếp tục nghiên cứu các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết liên quan đến doanh nghiệp; từ thực tiễn, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật, vừa góp phần phát triển doanh nghiệp, vừa tạo điều kiện để công đoàn phát triển vững mạnh.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vươn lên của các chủ tịch công đoàn cơ sở, đặc biệt là bản lĩnh trong đối thoại, thương lượng tập thể với chủ doanh nghiệp, Phó Chủ tịch nước mong muốn, trong bối cảnh mới, đội ngũ này tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng cần thiết, nhất là kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể.

Các chủ tịch công đoàn cơ sở cần nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; hiểu rõ bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội; nắm chắc quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế; am hiểu tình hình, hoạt động của doanh nghiệp… để có lập luận thuyết phục khi đối thoại, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với xã hội và nền kinh tế.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn, chăm lo thiết thực cho tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, tạo chỗ dựa vững chắc để cán bộ công đoàn yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.



Phó Chủ tịch nước mong các chủ tịch công đoàn cơ sở tiếp tục lan tỏa truyền thống, giá trị của tổ chức công đoàn, phát huy phẩm chất của giai cấp công nhân, người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian gặp mặt, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, thời gian qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và nội dung phương thức hoạt động, trong đó, tập trung cho công tác đối thoại, thương lượng tập thể với mong muốn nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

Thời gian tới, tổ chức Công đoàn Việt Nam tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động; đầu tư nguồn lực, đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; trong đó đặc biệt công tác đối thoại, thương lượng tập thể; nâng cao số lượng và chất lượng thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh phát triển thỏa ước lao động tập thể ngành, nhóm ngành, nhóm nhiều doanh nghiệp, tỷ lệ thỏa ước lao động tập thể bao phủ số đông người lao động; đối thoại tại doanh nghiệp phải thực chất, hiệu quả, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao lợi ích, phúc lợi và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Theo đó, trong số 101 chủ tịch công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể được tuyên dương năm 2026 có: 33 nữ, 68 nam; trẻ nhất là 32 tuổi, lớn tuổi nhất là 75 tuổi, độ tuổi trung bình là 53,5 tuổi; có 1 chủ tịch công đoàn cơ sở trình độ Tiến sĩ, 9 người có trình độ Thạc sĩ, 87 người trình độ Đại học, 4 người trình độ Trung cấp; 17 chủ tịch công đoàn doanh nghiệp khu vực nhà nước, 32 chủ tịch công đoàn doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, 52 chủ tịch công đoàn doanh nghiệp FDI.../.