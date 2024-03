Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp lãnh đạo Thụy Sĩ, Latvia và tiếp Thị trưởng New York (Mỹ)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Thụy Sỹ Viola Amherd. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Hoa Kỳ

Trong không khí thân tình, cởi mở, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt chúc mừng bà Viola Amheard trở thành Tổng thống Thuỵ Sĩ, đồng thời là phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, Bảo vệ dân sự và Thể thao của Thuỵ Sĩ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam – Thụy Sĩ sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá giáo dục, giao lưu nhân dân; đề nghị hai bên tiếp tục tích cực trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, để thúc đẩy toàn diện hợp tác song phương và đa phương. Phó Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Chính phủ Thụy Sĩ từ năm 1992 đã cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) quan trọng cho Việt Nam trong tiến trình đổi mới và mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển, đổi mới sáng tạo, phối hợp đóng góp cho những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì sự phát triển bền vững.

Về phần mình, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội của Việt Nam trong những năm vừa qua; khẳng định Thuỵ Sĩ luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đồng thời cho rằng hai nước còn rất nhiều dư địa, tiềm năng cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Tổng thống Thụy Sĩ chia sẻ quan điểm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề bình đẳng giới và nâng cao quyền năng phụ nữ trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động như hiện nay, nhất trí hai bên cần chủ động phối hợp, đóng góp vào nỗ lực chung của LHQ và cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực này, nhất là thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong duy trì hoà bình, an ninh, tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ.

Hai lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình tại châu Âu. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Thuỵ Sĩ sang thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp song phương Thủ tướng Latvia Evika Silina. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Hoa Kỳ

Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Latvia Evika Silina, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Latvia. Phó Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Latvia đã là một trong những quốc gia đầu tiên hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam trong giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh, đồng thời cũng là một trong những nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng chuyển lời mời của lãnh đạo Việt Nam mời Thủ tướng Latvia sớm thăm Việt Nam để tăng cường hợp tác chính trị, trao đổi các chính sách, biện pháp nhằm khai thác những lợi thế, tiềm năng của mỗi nước về kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Phó Chủ tịch nước đề nghị Latvia có tiếng nói ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam, đồng thời phối hợp cùng Việt Nam và cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải quyết các xung đột, tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Latvia Evika Silina bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (từ năm 1992 đến nay); đồng thời chia sẻ các đề xuất, đánh giá của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Latvia, đặc biệt là về kinh tế, thương mại. Thủ tướng Latvia cho rằng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giàu tiềm năng khác như thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, lao động, dược phẩm. Bà Evika Silina cho biết nhiều học sinh Việt Nam theo học tại các cơ sở giáo dục của Latvia đạt kết quả học tập tốt; nhấn mạnh Chính phủ Latvia sẽ tiếp tục ưu tiên hợp tác giáo dục, đào tạo với Việt Nam.

Hai lãnh đạo cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình tại châu Âu; hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có LHQ cũng như tiếp tục thúc đẩy làm cầu nối hợp tác của hai nước với ASEAN và EU.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp ông Eric Adams, Thị trưởng New York. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Hoa Kỳ

Tại buổi tiếp Thị trưởng thành phố New York - ông Eric Adams, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố New York, cảm ơn thành phố đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến New York dự hội nghị. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của New York là trung tâm đô thị lớn nhất của Mỹ với bề dày lịch sử và ảnh hưởng to lớn về kinh tế, văn hóa và tri thức ở tầm quốc gia và quốc tế. Đây là nơi từng chứng kiến một số dấu mốc lịch sử trong mối bang giao Việt Nam - Mỹ và ngày nay là trung tâm đầu mối quan trọng để doanh nghiệp, người dân Việt Nam xúc tiến các hoạt động kinh doanh và giao lưu với Mỹ.

Chia sẻ về các bước đi tích cực của hai nước triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện kể từ khi được thiết lập tháng 9/2023, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với Mỹ; quan hệ Việt Nam - Mỹ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác trên bình diện quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và người dân; đề nghị thành phố New York tiếp tục quan tâm và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp Mỹ và New York đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cũng như quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại New York ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển của thành phố cũng như quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Phó Chủ tịch nước khuyến khích New York cùng với Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập các cơ chế để triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai thành phố, trong đó có việc tăng cường giao lưu, kết nối người dân và doanh nghiệp hai bên; đề nghị New York chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phát triển trung tâm tài chính quốc tế; khẳng định các bộ, ngành Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động hợp tác của New York với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực được quan tâm.

Thay mặt chính quyền cũng như người dân thành phố, Thị trưởng Eric Adams bày tỏ vui mừng và vinh dự chào đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến New York dự Hội nghị quan trọng của LHQ. Nhắc lại ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam cách đây gần 25 năm cũng như việc đón tiếp nhiều lãnh đạo Việt Nam đến New York, Thị trưởng khẳng định New York mong muốn tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, đặc biệt là triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố New York được ký kết trong tháng 9/2023. Thị trưởng New York cũng trông đợi sẽ sớm thăm lại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Eric Adams bày tỏ nhất trí với các ý kiến của Phó Chủ tịch nước và khẳng định sẽ phát huy các thế mạnh của New York để tăng cường quan hệ với các đối tác ở Việt Nam. Bày tỏ tự hào là một trong 10 thành phố tại Mỹ có cộng đồng người Việt lớn nhất, Thị trưởng hoan nghênh sự hiện diện nhiều hơn nữa của doanh nghiệp, sinh viên và cộng đồng người Việt tại New York; khẳng định New York sẽ phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai hợp tác trong thời gian tới, trong đó bày tỏ quan tâm thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch, ẩm thực, trao đổi học sinh, sinh viên cũng như kết nối các doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo./.