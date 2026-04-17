Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo đã dự buổi lễ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham quan không gian tái hiện các hoạt động trong đời sống sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ đặc trưng của đồng bào các dân tộc. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, đây là hoạt động nhằm tôn vinh, gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tiếp tục bồi đắp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn sức mạnh to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Vĩnh Long là nơi hội tụ và giao thoa văn hóa của đồng bào các dân tộc, tạo nên bức tranh đa sắc về phong tục, tôn giáo và lối sống đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Sự hòa quyện giữa chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của 3 địa phương đã tạo nên nền tảng quan trọng để Vĩnh Long vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch nước đề nghị đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc và các tôn giáo trong tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Tỉnh cần xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị. Tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng dân tộc và tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào; ưu tiên giải quyết các vấn đề bức thiết liên quan đến đời sống và sinh kế của nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tỉnh quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 80-NQ/TW, đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển; tập trung bảo tồn, tôn tạo, số hóa và phát huy giá trị di sản, tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc. Tỉnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, tạo ra giá trị kinh tế; quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần biến văn hóa thành sức mạnh mềm, tạo lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Vĩnh Long tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực và môi trường đầu tư kinh doanh; ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, chương trình trực tiếp nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc. Tỉnh phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, đổi mới công tác dân vận, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho nhân dân và doanh nghiệp.

Ở Vĩnh Long hiện có 373.000 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 11,03% dân số của tỉnh. Mỗi dân tộc đều có đặc trưng, vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái thông tin, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy, tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm dần qua từng năm. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; diện mạo nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 817 vị là Ủy ‎viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; có 203 vị ‎là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, là minh chứng sinh động cho vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định và nâng cao của đồng bào các dân tộc trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển khá ‎của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030, đặc biệt là không để bất kỳ dân tộc ‎nào, bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau.‎ Tỉnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của từng dân ‎tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Mỗi lễ hội, mỗi làn điệu dân ca, mỗi nghề ‎thủ công truyền thống đều phải trở thành một “đại sứ văn hóa” quảng bá hình ‎ảnh quê hương.‎ Vĩnh Long phát huy vai trò của các bên liên quan trong vận động quần ‎chúng; tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, ‎nguyện vọng chính đáng của nhân dân.‎

Dịp này, Đoàn công tác trao tặng tỉnh Vĩnh Long 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 800 triệu đồng; tặng quà cho các tổ ‎chức tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc của tỉnh.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; tham quan không gian tái hiện các hoạt động trong đời sống sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ đặc trưng của đồng bào các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm tại Ngày hội./.