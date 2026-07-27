Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản trường ca bất tận về lòng yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình. Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, nhiều người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Mỗi tấc đất bình yên hôm nay đều thấm máu xương của thế hệ cha anh. Tuổi trẻ Việt Nam luôn ghi nhớ và cụ thể hóa sự tri ân bằng nhiều hoạt động thiết thực: thăm hỏi, chăm sóc nghĩa trang, phục dựng di ảnh, số hóa tư liệu lịch sử, tổ chức an sinh xã hội và “Đền ơn đáp nghĩa”. Mỗi ngọn nến thắp sáng là lời hứa của thế hệ trẻ: sống có lý tưởng, khát vọng, dám dấn thân, cống hiến để viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Thực hiện nghi lễ tại chương trình, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm và đồng loạt thắp sáng những ngọn nến tri ân trên từng phần mộ. Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 79 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công. Nhóm thanh niên Skyline trao tặng công nghệ số 100 di ảnh liệt sĩ (trong đó trao trực tiếp tại buổi lễ cho 27 đại diện gia đình).

Ban Tổ chức trao tặng di ảnh liệt sĩ được phục dựng cho đại diện các gia đình tại buổi lễ. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào là nơi quy tụ gần 11.000 phần mộ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên chiến trường Lào. Đây không chỉ là nơi khắc ghi tuổi xuân của các anh hùng mà còn là biểu tượng bất tử cho tình đoàn kết chiến đấu thủy chung giữa hai dân tộc.

Cùng thời điểm với Lễ thắp nến tri ân cấp Quốc gia tại Nghệ An, các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang, đền thờ, công trình ghi công liệt sĩ. Đặc biệt, không khí tri ân càng thêm xúc động tại các nghĩa trang vừa đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ từ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Sự kiện là lời đón chào các anh trở về với đất mẹ trong vòng tay yêu thương của đồng bào.

Trước đó, Trung ương Đoàn đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân tại Nghệ An, như: Hành trình về nguồn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu di tích lịch sử Truông Bồn; Hội nghị sơ kết chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”./.