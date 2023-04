Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam. Ảnh: An Đăng - TTXVN Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Như Quỳnh - TTXVN phát

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong suốt 20 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương, trực tiếp là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã không ngừng phát triển và có nhiều đóng góp ý nghĩa, thiết thực cho công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vào thành tựu chung của ngoại giao Việt Nam, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong các giai đoạn phát triển đất nước. Hoạt động của Quỹ khá phong phú trên nhiều lĩnh vực, với nhiều cách thức khác nhau.

Tiêu biểu, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tham gia đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đóng góp tích cực và có trách nhiệm trong phong trào nhân dân thế giới thông qua các sáng kiến, hoạt động, các diễn đàn, cơ chế hợp tác nhân dân song phương, đa phương như: Diễn đàn nhân dân ASEAN, Diễn đàn nhân dân Á - Âu, Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững trong khuôn khổ Liên hợp quốc... Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam, thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; đồng thời đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung của nhân loại vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách và tuyên truyền đối ngoại; huy động được sự tham gia, đóng góp công sức, trí tuệ đầy tâm huyết, trách nhiệm của nhiều học giả, chuyên gia trong và ngoài nước với nhiều sản phẩm chất lượng, nhiều đề xuất, khuyến nghị có giá trị thiết thực phục vụ cho công tác hoạch định chính sách về giáo dục, khoa học công nghệ, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Công tác thông tin đối ngoại cũng được Quỹ chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng, ý nghía chính trị thông qua nhiều bài viết, sản phẩm thông tin có giá trị, góp phần giúp các độc giả trong và ngoài nước hiểu đúng hơn về bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta và những thành tựu về đối nội, đối ngoại của Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, trong thời gian tới, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tiếp tục kế thừa truyền thống ngoại giao Việt Nam và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh; bám sát đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình quốc tế; nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác, đóng góp thiết thực cho công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tiếp tục tham gia, có tiếng nói nhằm góp phần giải quyết xung đột, tranh chấp ở khu vực và trên thế giới đang diễn ra gay gắt hiện nay bằng giải pháp hòa bình và luật pháp quốc tế. Chung tay hỗ trợ các nạn nhân, đối tượng bị tác động bởi xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh, suy giảm kinh tế hậu COVID-19 có cuộc sống an toàn, no ấm, không bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường nghiên cứu, hợp tác quốc tế, góp phần phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ… để phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh phi truyền thống; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, ý nghĩa của Quỹ đến với nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Quỹ thực hiện tốt sứ mệnh cao cả của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cảm ơn các ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Hà Hùng Cường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch sáng lập và nay là Chủ tịch danh dự của Quỹ.

Chủ tịch Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và tinh thần hoạt động, phục vụ cao nhất cho sự nghiệp đối ngoại nhân dân nói riêng và sự nghiệp giữ gìn hòa bình, phát triển bền vững nói chung của đất nước, qua đó đóng góp cho hòa bình, công bằng, dân chủ và tiến bộ trong khu vực và trên toàn thế giới./.