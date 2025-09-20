Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên 2025

Chương trình nghệ thuật Khai mạc Festival Tinh Hoa Tây Bắc - Điện Biên năm 2025. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, đây là sự kiện cấp khu vực với nhiều hoạt động văn hóa - du lịch sôi nổi, phong phú, hấp dẫn, có chiều sâu, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh. Festival là điểm nhấn nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch, góp phần phát huy, khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của các địa phương. Đây cũng là dịp để du khách có thêm nhiều trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa các dân tộc, cùng bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển du lịch với phương châm “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện và đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch và đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”. Các bên cùng thống nhất phương châm trong hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương; nâng niu, trân trọng, phát huy, khai thác có hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc, coi đây là tài sản vô giá để phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các Bộ, ban, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi để các tỉnh Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển du lịch nhanh, bền vững. Các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu, khảo sát, đề xuất và thực hiện dự án đầu tư có quy mô hợp lý, làm động lực để phát triển du lịch Tây Bắc trong giai đoạn mới.