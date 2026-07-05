Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Bế mạc và trao giải Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao giải Phim châu Á dự thi hay nhất: Một bữa no (Full Plate) của Ấn Độ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN





Bế mạc liên hoan phim, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan Phim, đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết, DANAFF IV đã mang đến một không gian giao lưu điện ảnh sôi động với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 200 suất chiếu, sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, cùng hàng chục nghìn lượt khán giả. Sau bốn kỳ tổ chức, DANAFF từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam, điện ảnh châu Á với bạn bè quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội để điện ảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với thế giới.

Điểm mới của DANAFF IV là việc mở rộng các hoạt động phát triển nghề nghiệp thông qua chương trình DANAFF Talents với Vườn ươm Dự án, Xưởng kịch bản (Script Lab), các lớp học nâng cao kỹ năng (Master Class), workshop diễn xuất và đặc biệt là Diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh (DANAFF Industry Days) lần đầu tiên được tổ chức. Các hoạt động này góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, kết nối các dự án và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế cho điện ảnh Việt Nam và khu vực.

Một điểm nhấn khác của liên hoan là chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới”, nhìn lại chặng đường 40 năm phát triển của điện ảnh Việt Nam, qua đó khẳng định những thành tựu của các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời mở ra những định hướng mới trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp điện ảnh.

Cũng tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh DANAFF IV là sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố. Các hoạt động trình chiếu phim, giao lưu, tọa đàm và hội thảo đã tạo nên không gian điện ảnh cởi mở, chuyên nghiệp, góp phần khẳng định điện ảnh không chỉ là loại hình nghệ thuật mà còn là ngành công nghiệp sáng tạo, cầu nối văn hóa và phương tiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng như thành phố Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, thông qua DANAFF, Đà Nẵng tiếp tục hướng tới xây dựng thương hiệu là thành phố sự kiện, trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực, tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đồng thời kỳ vọng những kết nối được hình thành tại liên hoan sẽ tiếp tục phát triển thành các dự án hợp tác và các tác phẩm điện ảnh trong thời gian tới.

Tại lễ Bế mạc, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng của Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV cho những tác phẩm, nghệ sĩ và nhà làm phim có thành tích xuất sắc.

Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, Phim Việt Nam hay nhất được trao cho phim Tử chiến trên không của đạo diễn Trần Quang Hàm thuộc Điện ảnh Công an Nhân dân. Phim đoạt giải Đặc biệt của Ban Giám khảo được trao cho Truy tìm long diên hương của đạo diễn Dương Minh Chiến. Kịch bản xuất sắc nhất được trao cho phim Bẫy tiền (The Fatal). Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Thái Hòa trong phim Tử chiến trên không. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Việt Hương trong phim Cục vàng của ngoại.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Dương Minh Chiến phim Truy tìm long diên hương. Phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn, Toto Chan biên kịch. Giải thưởng NETPAC dành cho phim Việt Nam: Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, Phim châu Á hay nhất: Một bữa no (Full Plate) của Ấn Độ. Phim đoạt giải Đặc biệt của Ban Giám khảo: Lặng câm (Numb) của Nhật Bản. Kịch bản xuất sắc nhất: Xế nghèo (Poor Taxi) Zhuo Kailuo của Trung Quốc. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Caner Cindoruk trong phim Cứu rỗi ((Salvation) - Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Thụy Điển, Ả Rập Xê Út. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kirti Kulhari trong phim Một bữa no (Full Plate) của Ấn Độ. Đạo diễn xuất sắc nhất: Emin Alper phim Cứu rỗi (Salvation). Giải phê bình cho phim châu Á: Khi trái cọ rơi của đạo diễn Mejbaur Rahman Sumon (Bangladesh).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã trao giải ở hạng mục Phim châu Á dự thi, Phim châu Á hay nhất: Một bữa no (Full Plate) của Ấn Độ./.