Phó Chủ tịch nước gặp mặt các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bày tỏ vui mừng khi gặp mặt các nữ đại biểu, Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người phụ nữ tiêu biểu của nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; đồng thời cảm ơn chân thành những đóng góp của các nữ đại biểu dành cho hòa bình và phát triển của thế giới nói chung, của Việt Nam nói riêng.

Với sự nỗ lực chung của cộng đồng thế giới, các quốc gia, dân tộc, Phó Chủ tịch nước cho biết, trong thời gian qua, sự phát triển tiến bộ của nhân loại đạt được nhiều bước tiến rất quan trọng, trong đó có những tiến bộ về bình đẳng giới. Tuy nhiên, sự phát triển không đồng đều cũng tác động đến khoảng cách về giới, các quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các vấn đề liên quan đến an ninh truyền thống và phi truyền thống đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển chung của nhân loại, trong đó tác động trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em - đối tượng chịu nhiều tổn thương khi trải qua những thách thức đó. Thực trạng đó đòi hỏi các quốc gia, dân tộc, trong đó có phụ nữ, phải chung tay góp phần vượt qua thách thức, đem lại bình yên và tiếp cận quyền của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.



Phó Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam là quốc gia có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời. Trong quá trình đó, phụ nữ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong dựng nước và giữ nước; có truyền thống và những giá trị tốt đẹp, được xã hội đề cao và tôn vinh. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới, cũng như trao quyền cho phụ nữ. Việt Nam là quốc gia sớm tham gia các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới của các tổ chức quốc tế và đạt được một số mục tiêu đi trước so với những cam kết trên các lĩnh vực như: Chính trị, gìn giữ hòa bình, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội…



Đạt được nhiều kết quả quan trọng, song Việt Nam là nước phát triển có thu nhập bình quân đầu người đạt mức trung bình thấp, là đất nước trải dài nên tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nhiều phụ nữ, trẻ em gái chưa tiếp cận đầy đủ với sự phát triển chung của đất nước. Do đó, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đưa ra nhiều chủ trương rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, đặc biệt tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các cơ hội phát triển.

Trân trọng ghi nhận sự giúp đỡ của các quốc gia, tổ chức, bạn bè quốc tế, Phó Chủ tịch nước mong muốn, thông qua văn hóa, các nữ đại sứ, trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tiếp tục kết nối, thúc đẩy và nâng tầm các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam vì hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh 4 vấn đề: Gìn giữ, tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển, tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết các vấn đề hiện nay; thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, tranh thủ thời cơ từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số để thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các quốc gia, dân tộc; hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân là sức mạnh mềm để gắn kết các quốc gia, dân tộc một cách bền vững; hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ để đón đầu các xu thế phát triển mới.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian gặp mặt, bà Samina Naz, Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam khẳng định, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là trách nhiệm chung của mỗi người. Toàn xã hội sẽ được hưởng lợi khi phụ nữ được trao quyền; từ đó họ có thể có nhiều đóng góp ý nghĩa cho gia đình, cộng đồng và đất nước.



Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực, bà Samina Naz khẳng định, Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có thành tích tốt nhất thế giới về thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái.



Theo Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để nhìn lại việc thực hiện các cam kết quốc gia, quốc tế về trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái, cũng như những chặng đường còn ở phía trước.



Đề cập đến chủ đề “Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới” của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, bà Samina Naz cho rằng, cần tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ số trong thực hiện bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và giải quyết bạo lực giới./.