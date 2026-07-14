Phó Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Vietnam Airlines

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công các chuyến bay đặc biệt, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước giai đoạn 2023 - 2025.

Dịp này, các cá nhân của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cũng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Vietnam Airlines được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận đối với một doanh nghiệp đã không ngừng cố gắng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời kiên định theo đuổi các giá trị phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội và phụng sự đất nước. Vietnam Airlines đã thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, từng bước phục hồi hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và nâng cao năng lực quản trị.

Khái quát bối cảnh trong nước và quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, Chính phủ mong muốn Vietnam Airlines ngày càng phát triển, từng bước trưởng thành là hãng Hàng không có năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.



Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Tổng Công ty tiếp tục giữ vững tuyệt đối an toàn khai thác, coi đây là giá trị cốt lõi và nền tảng của mọi hoạt động; tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xây dựng mô hình quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, đồng thời quảng bá văn hóa, nét đẹp của đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam.

Tổng Công ty đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không trong giai đoạn tới. Đồng thời, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, người lao động, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, văn minh, nơi mọi người lao động đều có cơ hội phát triển, cống hiến và được ghi nhận xứng đáng.



Với truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển cùng nền tảng đã được xây dựng qua nhiều giai đoạn khó khăn, Bộ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phát huy vai trò của hãng Hàng không quốc gia là doanh nghiệp nòng cốt của Nhà nước trong lĩnh vực hàng không, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để tham mưu cho Chính phủ, tham mưu cho Quốc hội hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Vietnam Airlines phát huy hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh mẽ, bền vững và đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của đất nước.



Trước đó, báo cáo tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa nhấn mạnh, hơn 30 năm qua, Vietnam Airlines luôn nỗ lực hoàn thành đồng thời hai sứ mệnh: Phát triển hiệu quả với tư cách doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam; hướng tới mục tiêu xuyên suốt là phụng sự đất nước, nhân dân và góp phần vào sự phát triển của dân tộc. Trong quá trình đó, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động. Năm 2000, Vietnam Airlines đã thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ cùng các chính sách chăm lo đời sống người lao động được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để lao động nữ học tập, phát triển nghề nghiệp, khẳng định năng lực và đảm nhận những trọng trách ngày càng lớn. Đến nay, phụ nữ chiếm 54% lực lượng lao động, 28% cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương trở lên của Tổng công ty.

Với vai trò hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, từ những chuyến bay "Tô cam bầu trời", "HeForShe", "Chuyến bay Màu hồng" đến "Chuyến bay Màu xanh" vì sự bình yên cuộc sống, Vietnam Airlines đã sử dụng chính lợi thế của kết nối của ngành Hàng không để đưa thông điệp về bình đẳng giới, sự chia sẻ trách nhiệm xã hội đến gần hơn với cộng đồng. Nỗ lực trên đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao khi Vietnam Airlines được trao giải nhất WEPs Awards 2024 của UN Women ở hạng mục Bình đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác.

Ông Đặng Ngọc Hòa nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ mà Tổng Công ty Vietnam Airlines vinh dự được đón nhận hôm nay không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, sự ghi nhận đối với hành trình bền bỉ mở rộng cơ hội hợp tác phát triển cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và vun đắp những giá trị tiến bộ, nhân văn trong toàn Tổng công ty và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước; đồng thời đặt lên vai trách nhiệm lớn hơn - tiếp tục sứ mệnh, thực hiện tốt sứ mệnh góp phần xây dựng một cộng đồng bình đẳng, tiến bộ./.