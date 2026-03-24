Phổ biến pháp luật giúp ngư dân khai thác hải sản hợp pháp, trách nhiệm, bền vững

Thượng tá Nguyễn Văn Hiền, Chính ủy, Chi Đội kiểm ngư số 4 phát biểu khai mạc tại chương trình. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Chương trình nhằm phổ biến pháp luật, vận động ngư dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các cấp, các ngành về chống khai thác IUU, góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam. Chương trình góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân - dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiền, Chính ủy Chi đội kiểm ngư số 4 cho biết, phiên tòa giả định không chỉ mô phỏng mà còn gửi đến toàn thể cộng đồng một thông điệp mạnh mẽ: khai thác thủy sản hợp pháp - trách nhiệm - bền vững chính là con đường duy nhất để bảo vệ sinh kế lâu dài, giữ gìn nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau, chung tay cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU.

Phiên tòa giả định được xây dựng trên cơ sở tình huống thực tế vụ án hình sự về “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”. Tại đây, các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản và quá trình điều tra, truy tố, xét xử được tái hiện một cách sinh động, trực quan, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Ban tổ chức tặng quà cho 30 hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Sau khi kết thúc phiên tòa giả định, Ban Tổ chức còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như phát tài liệu tuyên truyền, tổ chức cho ngư dân ký cam kết không vi phạm IUU... Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao tặng 30 suất quà cho ngư dân thuộc diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Lâm Đồng có hơn 8.210 tàu cá, trong đó tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12 m chiếm 52,7%. Toàn tỉnh có 100% tàu đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; có 7.234 tàu còn hạn giấy phép khai thác (đạt 88,14%). Xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài, thời gian qua, tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác IUU; trong đó, trọng tâm là hoàn thiện dữ liệu nghề cá, nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, nhất là nhóm tàu cá nguy cơ cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tỉnh chú trọng. Việc tuyên truyền được triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức và phù hợp với từng đối tượng như: thông qua các buổi tập huấn, đối thoại trực tiếp tại cảng cá; kết hợp với truyền thông đại chúng như truyền hình, báo chí và hệ thống loa phát thanh cơ sở; tổ chức các phiên tòa giả định…/.