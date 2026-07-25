Phim về Quan họ Việt Nam chính thức phát hành toàn cầu

Các quan khách, đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm vào cuối buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thúy - p/v TTXVN tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, lễ phát hành phim diễn ra ngày 24/7 tại thủ đô New Delhi với sự tham dự của đông đảo khách mời đến từ Việt Nam và Ấn Độ, trong đó có các bộ trưởng, nhà ngoại giao, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà làm phim, diễn viên cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện bang Madhya Pradesh Kailash Vijayvargiya nhấn mạnh di sản văn hóa và tôn giáo là nền tảng tạo nên bản sắc của mỗi quốc gia. Ông đánh giá cao những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời khẳng định quan hệ song phương không chỉ là mối quan hệ giữa hai quốc gia mà còn là sự giao thoa giữa các nền văn minh và những giá trị chung. Theo ông, bộ phim sẽ trở thành cầu nối góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Chu Bảo Quế cho biết bộ phim "Vườn Tình Yêu - Prem Ki Surdhara - Love Garden", đưa khán giả đến với không gian dân ca Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh năm 2009 - qua đó lan tỏa những giá trị về lòng nhân ái, sự thủy chung và tinh thần gắn kết giữa con người với con người. Ông bày tỏ tin tưởng điện ảnh sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Ấn Độ.

Trong cuộc họp báo sau lễ phát hành, đạo diễn Biswadeep Roy Chowdhury cho rằng Việt Nam và Ấn Độ đều sở hữu nền di sản văn hóa lâu đời. Theo ông, bộ phim không chỉ góp phần tôn vinh và gìn giữ những giá trị truyền thống mà còn truyền cảm hứng để các thế hệ trẻ thêm trân trọng bản sắc văn hóa trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Lễ phát hành còn có nhiều tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ Việt Nam và học sinh Ấn Độ biểu diễn, tái hiện những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của hai quốc gia.

"Vườn Tình Yêu - Prem Ki Surdhara - Love Garden", do Tổ chức Kỷ lục Ấn Độ (IBR) sản xuất, dựa trên ý tưởng của GS.TS Chu Bảo Quế. Bộ phim khai thác dân ca Quan họ như sợi dây kết nối giữa truyền thống và hiện đại, kể câu chuyện về hành trình của một cô gái Ấn Độ từ bang Madhya Pradesh đến quê hương Quan họ và các sân khấu âm nhạc tại Hà Nội để tìm về những ký ức gắn với người mẹ đã khuất.

Tham gia dự án với vai trò cố vấn và diễn viên, GS.TS Chu Bảo Quế đã góp phần bảo đảm việc tái hiện dân ca Quan họ trên màn ảnh quốc tế một cách chân thực, giữ gìn tinh thần nguyên bản của di sản. Là Đại sứ thương hiệu Chương trình Di sản Văn hóa Ấn Độ - Việt Nam, ông cũng đã có nhiều đóng góp trong việc quảng bá các giá trị văn hóa chung của hai nước. Việc phát hành "Vườn Tình Yêu - Prem Ki Surdhara - Love Garden", trên nền tảng toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của Quan họ cũng như góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ thông qua nghệ thuật điện ảnh./.