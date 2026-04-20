Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Rà soát kỹ việc giao quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đồng thời đảm bảo công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp; trên cơ sở đánh giá tác động, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này. Đồng thời sửa đổi nội dung tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền được giao tại khoản 15 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ tại một số luật, nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, để góp phần đảm bảo tính nhất quán của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành với các mục tiêu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và giảm ô nhiễm đô thị, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch có sự biến động mạnh và nguồn cung nhiên liệu hóa thạch bị thiếu hụt mạnh mẽ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu rõ, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với định hướng bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ để bảo đảm công bằng trong áp dụng chính sách về thuế giữa doanh nghiệp quy mô nhỏ với hộ, cá nhân kinh doanh, tạo điều kiện để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, góp phần đạt được mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban cũng cho rằng, việc xem xét, gia hạn thời gian áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành đối với các loại xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin là cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Qua thảo luận, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất sự cần thiết rà soát, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật: Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, bảo đảm chính sách hỗ trợ phù hợp với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng tính công bằng, đồng bộ của hệ thống thuế, góp phần định hướng tiêu dùng, khuyến khích phương tiện thân thiện môi trường, giảm phát thải, hướng tới phát triển bền vững.

Để đảm bảo chất lượng dự án Luật và tạo sự thống nhất cao khi trình Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ rà soát, thuyết minh làm rõ và tăng tính thuyết phục một cách rất thấu đáo của việc giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội, gồm: ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. "Đây là vấn đề người dân rất quan tâm nên việc giải trình phải thấu đáo để đại biểu Quốc hội, người dân hiểu rõ", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Ủy ban Thường vụ yêu cầu rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng về thời gian gia hạn, áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ ngồi chạy bằng pin, đảm bảo mục tiêu chính sách và hài hòa lợi ích; rà soát quy định về hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp để đảm bảo thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp, nâng cao tính khả thi trong việc tổ chức thực hiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, Chính phủ chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính hoàn thiện báo cáo thẩm tra về nội dung trên trình Quốc hội theo đúng quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sắp xếp, bố trí và báo cáo Quốc hội bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đảm bảo thông qua các dự án Luật kịp thời, đáp ứng đúng yêu cầu cuộc sống đặt ra./.