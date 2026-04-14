Phiên họp thứ Nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giám sát đến cùng, không để kiến nghị nhiều lần nhưng xử lý còn chậm

*352 văn bản quy định chi tiết giúp luật, pháp lệnh, nghị quyết kịp thời đi vào cuộc sống



Báo cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày cho thấy, ngay sau khi sáp nhập, hợp nhất, thành lập mới, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục thực hiện nền nếp hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật, đã tiến hành giám sát đối với 602 văn bản. Nhiều cơ quan đã tiến hành giám sát khối lượng lớn văn bản, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI (đợt 2). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Về cơ bản, Chính phủ, các bộ, ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kiến nghị của các cơ quan của Quốc hội tại kỳ giám sát năm 2024 và các quý của năm 2025. Theo báo cáo, có 26 kiến nghị giám sát đã được thực hiện, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn 25 kiến nghị chưa được thực hiện; trong đó, một số kiến nghị đã được nêu qua nhiều kỳ giám sát, kéo dài nhiều năm.



Trong năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trưởng ngành đã ban hành 352 văn bản quy định chi tiết, giúp luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời đi vào cuộc sống.



Tuy nhiên, còn 173 văn bản ban hành chậm hơn thời điểm có hiệu lực thi hành theo quy định của luật, pháp lệnh, nghị quyết; trong đó, có một số văn bản chậm từ 6 tháng đến 2 năm; còn 47 điều, khoản được giao quy định chi tiết của 21 luật, nghị quyết chưa được ban hành; đáng lưu ý, nhiều luật đã có hiệu lực pháp luật nhưng còn nợ phần lớn văn bản quy định chi tiết.



Báo cáo cũng đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2025 cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự, hình thức văn bản và các căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay chưa phát hiện sai sót, vi phạm về trình tự, thủ tục. Song, còn 1 nghị định của Chính phủ có nội dung chưa bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, 1 thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, có khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.



Thường trực Ủy ban này kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành tập trung thực hiện, khắc phục dứt điểm các hạn chế. Cụ thể, thực hiện dứt điểm 25 kiến nghị từ các kỳ giám sát trước chưa hoàn thành; khẩn trương ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết đối với 47 điều, khoản chưa được ban hành trong năm 2025. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 1 nghị định của Chính phủ và 1 thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn nội dung chưa bảo đảm tính thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn.



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận định, việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban trong năm 2025 ngày càng đi vào nền nếp, công tác báo cáo bài bản hơn. Năm 2025, khối lượng công việc xây dựng pháp luật tăng đột biến, Quốc hội thông qua rất nhiều luật nên các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành rất nhiều. Song, năm 2026 khối lượng công việc còn nhiều hơn do phần lớn các luật có hiệu lực trong năm này. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu năm 2026 phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật.