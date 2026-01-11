Báo Ảnh Việt Nam

Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 12/1

Theo Văn phòng Quốc hội, dự kiến Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 0,5 ngày: sáng 12/1/2026 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh Kiểm sát viên; Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược

Ngày 11/1, kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn Đảng bộ Chính phủ phải xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược cụ thể gồm: hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và tạo thế cân bằng chiến lược.
