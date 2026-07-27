Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự án xây dựng khu đô thị lấn biển theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng được định hướng phát triển trở thành khu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, là nơi thu hút giới tinh hoa đến sinh sống và làm việc lâu dài với diện tích và quy mô vốn lớn (khoảng 1.500 ha, quy mô vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng), thời gian thu hồi vốn chậm.



Do đó, cần thiết xây dựng quy định các cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, đầu tư, tài chính, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xuất khẩu, nhập khẩu, thủ tục hành chính và các chính sách cần thiết khác đối với dự án nhằm giải quyết cơ bản những hạn chế trong công tác quản lý, phát triển đô thị, huy động mọi nguồn lực, tạo hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, đủ sức hấp dẫn, thu hút và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và dư địa của địa phương.



Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính và Thường trực các cơ quan của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết xây dựng, ban hành nghị định. Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính và Thường trực các cơ quan của Quốc hội thấy rằng, phạm vi điều chỉnh tại dự thảo Nghị định mở rộng hơn so với nội dung Quốc hội giao Chính phủ quy định hoặc quy định khác với các nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 136/2024/QH15; nhiều cơ chế, chính sách quy định tại dự thảo Nghị định khác với luật hiện hành, thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, hồ sơ dự thảo Nghị định kèm theo còn có dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ tối thiểu vốn chủ sở hữu góp vào dự án đầu tư xây dựng khu đô thị lấn biển quy định tại Nghị quyết 259/2025/QH15 của Quốc hội”, nhưng không có hồ sơ dự án Nghị quyết kèm theo, nên không đủ căn cứ, cơ sở pháp lý để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến nội dung này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng, xác lập căn cứ pháp lý, khơi thông nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, có sức lan tỏa cho vùng miền Trung và Tây Nguyên, đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đồng thời đề nghị, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo, UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo ý kiến của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về dự thảo Nghị định nhằm hoàn thiện và xem xét ban hành theo thẩm quyền.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị, cần quán triệt thực hiện nghiêm, đúng, đầy đủ Quy định 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật; bảo đảm các quy định nêu tại Nghị định vừa tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án, vừa phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù bảo đảm đúng thẩm quyền, tuân thủ tính thứ bậc của văn bản quy phạm pháp luật.



Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trường hợp thật sự cần thiết phải áp dụng cơ chế chính sách đặc thù khác với quy định hiện hành thì phải có báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền. Ủy ban Thường vụ Quốc hội không xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ tối thiểu vốn chủ sở hữu góp vào dự án đầu tư xây dựng khu đô thị lấn biển quy định tại Nghị quyết 259/2025/QH15 của Quốc hội và đề nghị rà soát chưa đưa vào dự thảo Nghị định những cơ chế chính sách có quy định khác với quy định hiện hành…/.