Phẫu thuật 1 trocar cứu sống bệnh nhân Thalassemia thể nặng bị viêm ruột thừa cấp

ThS.BS. Phan Bảo Toàn cho biết, bệnh nhân H.M.T (sinh năm 1995, ngụ phường An Lạc, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau vùng hố chậu phải kèm sốt kéo dài. Kết quả thăm khám xác định viêm ruột thừa cấp. Tuy nhiên, tiền sử Thalassemia thể nặng, phải truyền máu định kỳ gần 30 năm khiến ca bệnh trở nên đặc biệt phức tạp.

Bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 thực hiện phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân.

Khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện gan to, lách to độ IV, thiếu máu nặng, rối loạn đông máu và bilirubin tăng cao. Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ trong gây mê và phẫu thuật như suy tim, chảy máu trong, huyết khối tĩnh mạch hoặc thuyên tắc phổi. Trong khi đó, nếu không xử trí kịp thời, viêm ruột thừa cấp có thể dẫn đến hoại tử, áp xe hoặc viêm phúc mạc lan tỏa – các biến chứng đe dọa tính mạng.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa bằng kỹ thuật 1 trocar nhằm hạn chế sang chấn thành bụng và giảm nguy cơ mất máu. Với một đường rạch nhỏ khoảng 1cm tại rốn, bác sĩ đặt duy nhất một trocar để đưa ống nội soi và dụng cụ chuyên biệt vào ổ bụng, quan sát phẫu trường và tiến hành cắt ruột thừa. Sau khi xử lý gốc ruột thừa, toàn bộ phần viêm được lấy ra qua chính lỗ rạch này.

Bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 thăm khám, theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân sau điều trị.

Theo ThS.BS. Phan Bảo Toàn, phương pháp 1 trocar mang lại nhiều lợi ích: giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện, đảm bảo tính thẩm mỹ do vết mổ ẩn trong rốn và hầu như không để lại sẹo rõ ràng. Đặc biệt, chỉ có một vị trí xâm nhập giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và hạn chế chảy máu thành bụng – yếu tố then chốt đối với bệnh nhân rối loạn đông máu nặng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát, truyền bổ sung hồng cầu lắng, kiểm soát các chỉ số đông máu và đã hồi phục ổn định, xuất viện an toàn./.

Thực hiện: Đinh Hằng - TTXVN/Báo ảnh Việt Nam