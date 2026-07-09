Phát triển thực chất, bền vững quan hệ chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua; nhấn mạnh việc duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao đã góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.



Đặc biệt, Quốc hội hai nước tiếp tục phát huy vai trò là kênh đối thoại chính trị quan trọng, góp phần cụ thể hóa các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao thành những kết quả hợp tác thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Quốc hội Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Liên bang Nga, với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong hợp tác giữa thành phố Saint Petersburg với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương của Việt Nam thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương hai nước mở rộng hợp tác trên cơ sở phát huy thế mạnh và tính bổ trợ lẫn nhau, qua đó góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, bộ, ngành của Việt Nam với thành phố Saint Petersburg.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà chính quyền và nhân dân thành phố Saint Petersburg luôn dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành phố đã duy trì tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, giao lưu văn hóa, giáo dục và quảng bá du lịch, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và gắn kết nhân dân hai nước.



Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc hai bên cũng đang tích cực thúc đẩy việc ký kết Hiệp định miễn thị thực cho khách du lịch theo đoàn, sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.



Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Kalganov Vyacheslav Gennadievic, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, cùng lãnh đạo thành phố trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; đồng thời bày tỏ mong muốn Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.



Cảm ơn chính quyền thành phố Saint Petersburg đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại thành phố, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cộng đồng người Việt Nam không chỉ có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mà còn là cầu nối quan trọng, góp phần vun đắp tình hữu nghị và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.



Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga là thành quả được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp; nhấn mạnh trách nhiệm của các thế hệ hôm nay là tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga theo hướng năng động, thực chất và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, mang lại ngày càng nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.



Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, thành phố Saint Petersburg sẽ tiếp tục là địa phương đi đầu trong thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Kalganov Vyacheslav Gennadievic chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; cho rằng kết quả đó thể hiện niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Kalganov Vyacheslav Gennadievich cho biết, ông rất quan tâm đến các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên, hợp tác văn hóa, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của Việt Nam trong thời gian qua.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm và làm việc của các Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Kalganov Vyacheslav Gennadievich cho biết, thành phố mong muốn tiếp tục được đón các Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam đến thăm và làm việc trong thời gian tới.

Ông Kalganov Vyacheslav Gennadievich cho biết, Nhà nước Liên bang Nga luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, trong đó có quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước; đồng thời nhấn mạnh, chính quyền thành phố Saint Petersburg luôn ưu tiên và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam nói chung và các địa phương của Việt Nam nói riêng, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả./.