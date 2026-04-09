Phát triển sản phẩm mới, tăng tính trải nghiệm thu hút du khách đến Hà Tĩnh

Du khách đổ về bãi biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) để giải nhiệt. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm), lượng khách đến tắm biển tăng đột biến so với những tuần trước đó. Bên cạnh nhóm khách lưu trú, lượng khách vãng lai từ các địa phương lân cận đến vào cuối ngày rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, các cơ sở kinh doanh đã chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, chỉnh trang cơ sở vật chất, niêm yết giá công khai và chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường.



Ông Lê Anh Tuấn, chủ nhà hàng ở khu du lịch Thiên Cầm chia sẻ: “Những ngày nắng nóng, lượng khách tăng gấp nhiều lần so với thời điểm trước. Chúng tôi đã chuẩn bị thêm bàn ghế, tăng nhân viên phục vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách; đồng thời chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm”.



Tương tự, không khí tại các bãi biển khác như Xuân Thành (xã Tiên Điền) và Thạch Hải (xã Thạch Khê) cũng náo nhiệt. Các dịch vụ đi kèm như cho thuê phao bơi, đồ tắm, dịch vụ ăn uống giải khát dọc bờ biển hoạt động hết công suất. Chị Phạm Hải Hà, du khách từ Nghệ An cho biết: “Thời tiết quá ngột ngạt nên gia đình tôi sang Hà Tĩnh tắm biển. Bờ biển ở đây thoải, nước trong, rất phù hợp cho trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ này”.



Các gia đình lựa chọn bãi biển Xuân Thành (xã Nghi Xuân) để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN



Đồng thời, các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang chủ động xây dựng thêm nhiều loại hình dịch vụ mới gắn với trải nghiệm thực tế. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền Lê Thanh Bình, trong mùa du lịch năm nay, địa phương tập trung phát triển các sản phẩm mới, tăng tính trải nghiệm cho du khách thông qua các hoạt động gắn với khu du lịch biển và các điểm vệ tinh; qua đó đa dạng hóa sản phẩm. Đặc biệt, xã chú trọng kéo dài thời gian lưu trú. Sắp tới, địa phương sẽ thử nghiệm mô hình lưu trú cắm trại qua đêm. Đây là một sản phẩm mới, kỳ vọng tạo điểm nhấn khác biệt cho du lịch Xuân Thành.



Cùng với việc phục vụ du khách, công tác an toàn bờ biển cũng được thắt chặt. Lực lượng cứu hộ thường xuyên túc trực, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định an toàn khi xuống nước.



Theo dự báo, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chọn thời điểm tắm biển thích hợp (tránh lúc nắng gắt), bổ sung đủ nước và không nên ngâm mình quá lâu dưới nước để phòng tránh sốc nhiệt hoặc cảm nắng.

Quý I/2026, Hà Tĩnh đón hơn 800.000 lượt khách du lịch; trong đó, khách nội địa lưu trú đạt 170.000 lượt (tăng 12,2% so với cùng kỳ 2025). Năm 2026, tỉnh tập trung phát triển hai dòng sản phẩm chủ lực là du lịch biển và du lịch văn hóa, tâm linh; ưu tiên nâng cấp hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch trọng điểm như: Thiên Cầm, Xuân Thành. Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu lượt khách lưu trú; tổng doanh thu du lịch dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng./.