Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên văn hóa bản địa và trải nghiệm gia đình

Trẻ em vui chơi tại khu du lịch. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Tái hiện văn hóa Chăm- Pa tại Làng nghề Nha Trang Xưa. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh ước đạt hơn 9,2 triệu lượt người, tăng 52,93% so với cùng kỳ 2025 (trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 3,8 triệu lượt); doanh thu ước đạt 33.893 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức bật lớn của du lịch Khánh Hòa sau quá trình làm mới sản phẩm, mở rộng không gian trải nghiệm và đẩy mạnh tổ chức sự kiện quy mô lớn.



Tại khu vực ven biển Nha Trang, hoạt động du lịch diễn ra nhộn nhịp. Du khách tắm biển, tham gia tour đảo, lặn biển, thưởng thức hải sản, khám phá các khu du lịch sinh thái, công viên giải trí và không gian văn hóa địa phương. Nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết, mùa hè năm nay, khách đi theo nhóm gia đình chiếm tỷ lệ lớn. Xu hướng du lịch cũng thay đổi. Du khách không chỉ tìm điểm nghỉ dưỡng đẹp, mà quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, hoạt động dành cho trẻ em và các sản phẩm có tính tương tác.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) cho biết, Nha Trang có lợi thế lớn về biển, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và khoảng cách di chuyển giữa các điểm tham quan tương đối thuận tiện. Gia đình chị đã đến Nha Trang nhiều lần, nhưng mỗi lần quay lại đều thấy có thêm sản phẩm mới. Biển đẹp, dịch vụ tốt hơn, các chương trình dành cho trẻ em cũng nhiều hơn. Đây là điểm đến phù hợp cho kỳ nghỉ gia đình.

Trong khi đó, anh Trần Văn Minh (du khách đến từ Lâm Đồng) đánh giá, Khánh Hòa có sức hút riêng bởi hội tụ cả biển, đảo, văn hóa và ẩm thực. Với các gia đình ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến gần, dễ đi, chi phí linh hoạt và có nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng. Các gia đình có thể đi cuối tuần hoặc nghỉ dài ngày. Trẻ nhỏ thích biển, người lớn thích ẩm thực và các khu trải nghiệm. Điều quan trọng là điểm đến luôn có không khí vui tươi, an toàn.

Sự trở lại của du khách nội địa cùng sự gia tăng của khách quốc tế đang tạo nền tảng quan trọng để Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch biển của cả nước. Bên cạnh các sản phẩm biển đảo truyền thống, nhiều điểm đến tại Khánh Hòa đang chủ động tạo ra các sản phẩm mới để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách.

Tại làng nghề Nha Trang Xưa, Hội hè Nha Trang Xưa 2026 được tổ chức từ tháng 6 - 8 với chủ đề “Đong đầy ký ức - Rộn ràng niềm vui”. Chương trình tái hiện không gian hội làng quê Việt Nam với chợ quê, nhà Nội - nhà Ngoại, bến đò xưa, ụ rơm, hồ sen, trò chơi dân gian, workshop thủ công, ẩm thực truyền thống và các chương trình nghệ thuật. Điểm nhấn của chương trình là cách đưa ký ức mùa hè xưa vào sản phẩm du lịch hiện đại. Du khách có thể tham gia lội bắt cá, kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo, đập niêu, ô ăn quan, bịt mắt bắt vịt; trải nghiệm làm diều, vẽ nón, nặn gốm, sơn mài, tò he, vẽ mặt nạ. Các hoạt động như Ngày hội bánh dân gian, Ngày hội trái cây, Ngày hội sen, Ngày hội đồng dao... được tổ chức xuyên suốt mùa hè, tạo không gian phù hợp cho cả trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và du khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc Điều hành Nha Trang Xưa cho biết, Hội hè Nha Trang Xưa được xây dựng như một chuỗi sự kiện ẩm thực, văn hóa, giải trí và trải nghiệm mang sắc màu của mùa hè Việt Nam. Chương trình lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ, từ trò chơi dân gian, cánh diều, tiếng cười trẻ nhỏ đến những bữa cơm quê dung dị. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ trở thành điểm hẹn mùa hè, nơi trẻ em được vui chơi, khám phá; gia đình có thêm không gian kết nối; du khách được tìm hiểu văn hóa Việt và cảm nhận vẻ đẹp bình dị của làng quê trong một điểm đến ven biển. Thông điệp mà sự kiện mong muốn lan tỏa rất giản dị: dù chúng ta là ai, đến từ đâu, ở độ tuổi nào, hãy sống thật vui, hết mình với mùa hè và với những trải nghiệm tuổi thơ.

Không gian văn hóa này cho thấy một hướng đi đáng chú ý của du lịch Khánh Hòa. Đó là phát triển sản phẩm dựa trên văn hóa bản địa, ký ức cộng đồng và trải nghiệm gia đình. Khi du khách có thêm hoạt động ngoài biển đảo, điểm đến sẽ có cơ hội kéo dài thời gian lưu trú, tăng tỷ lệ khách quay lại và phân bổ dòng khách đến nhiều khu vực hơn.

