Phát triển nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh: Từ mô hình đến hành động

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội, đồng thời là cấu phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển đô thị bền vững, bao trùm và lấy con người làm trung tâm. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh – đô thị đặc biệt, nhà ở xã hội không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn là yêu cầu về kinh tế, quản trị đô thị và ổn định thị trường lao động.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo ông Phạm Bình An, trong giai đoạn 2021–2025, thành phố đã hoàn thành gần 18.000 căn nhà ở xã hội, cho thấy nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động kéo dài của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế của người dân, nhất là người lao động thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người nhập cư, kết quả này vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Các kết quả điều tra, khảo sát quy mô lớn của Viện Nghiên cứu phát triển thành phố cũng cho thấy nhu cầu nhà ở trong giai đoạn 2026–2030 là rất lớn. Trong đó, nhóm có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội chiếm tỷ trọng đáng kể, tập trung tại các khu vực nội thành phát triển và các khu vực ngoại thành gắn với khu công nghiệp, khu chế xuất. "Thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa mô hình nhà ở xã hội, không chỉ tập trung vào nhà ở để bán mà cần ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua và nhà ở cho người lao động...", ông Phạm Bình An chia sẻ.

Để giải quyết bài toán này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Phạm Minh Mẫn đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp nhằm tạo đột phá, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội từ năm 2026. Trong đó, thành phố tập trung hoàn thành quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040 với tổng diện tích khoảng 2.000 ha, gồm 600 ha tại các dự án đã có trong chương trình, kế hoạch và khoảng 1.400 ha tại các khu động lực.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố sẽ cụ thể hóa các vị trí quy hoạch, ưu tiên các khu vực gần các tuyến vành đai, các khu động lực phát triển để huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đồng thời, Thành phố tập trung thúc đẩy hoàn tất thủ tục pháp lý của 47 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô khoảng 31.500 căn, phấn đấu khởi công trong quý I năm 2026.

Cùng với đó, thành phố sẽ ban hành các cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở, thực hiện việc giao chủ đầu tư . Việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư cũng được đặt ra với mục tiêu cắt giảm tối đa khoảng 20% thời gian, thông qua việc công bố thiết kế điển hình và hoàn thiện trình tự đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

"TP. Hồ Chí Minh sẽ kiện toàn Quỹ Phát triển nhà ở thành phố theo mô hình Quỹ nhà ở quốc gia. Quỹ sẽ được cấp vốn điều lệ để đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuê để ở, đồng thời nghiên cứu bổ sung chức năng theo mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở nhằm kiểm soát đối tượng, xác định đúng nhu cầu thực và kết nối cung – cầu tài chính cho phát triển nhà ở xã hội", ông Mẫn nói.

Chia sẻ về mô hình nhà ở xã hội bền vững, Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và Công nghệ (BTIC) cho rằng quy hoạch nhà ở xã hội cần gắn với quy hoạch phát triển đô thị tổng thể, phát triển tích hợp và phù hợp với đặc thù từng địa phương. Đặc biệt, cần sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xây dựng quy mô lớn thông qua cải tiến công nghệ, quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thiết kế linh hoạt, sử dụng vật liệu xanh và công nghệ thông minh nhằm tối ưu hóa toàn bộ vòng đời dự án.

“Nhà ở xã hội xuất phát điểm là những căn hộ nhỏ, là nơi ở đầu tiên của nhiều gia đình trẻ, nhưng đó cũng là tiền đề, là bậc thang đầu tiên để họ bước tới tương lai ổn định hơn”, Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hải chia sẻ.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận về các giải pháp đột phá nhằm phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026; giới thiệu mô hình nền tảng công nghệ quản lý, phát triển nhà ở xã hội cho thuê; nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị thành phố; đồng thời trao đổi về công tác điều tra, xác định các trường hợp có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023…./.