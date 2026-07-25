Các tân tiến sĩ chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Đại học Trà Vinh và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Phan Quốc Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh cho biết, các tân khoa được trao bằng lần này là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, nghiên cứu của học viên, sự tận tâm của đội ngũ giảng viên cùng sự đồng hành của gia đình, cơ quan, đơn vị và các cơ sở thực hành. Nhà trường cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, kiểm định quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.



Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh mong muốn, các tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I và điều dưỡng chuyên khoa tiếp tục học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, vận dụng kiến thức chuyên môn để phục vụ cộng đồng, quê hương và đất nước. Đồng thời, giữ mối liên kết với nhà trường, chung tay xây dựng mạng lưới cựu học viên, góp phần lan tỏa giá trị tri thức và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh Vĩnh Long có hơn 3,38 triệu dân; trong đó hơn 373.640 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 11,03% dân số, riêng đồng bào Khmer hơn 353.000 người, chiếm 10,42%. Lễ trao bằng diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo Kế hoạch triển khai Quyết định số 2776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao, xây dựng đội ngũ lao động và cán bộ nòng cốt là người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc triển khai Đề án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách về cơ hội học tập, việc làm giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực khác, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn mới.

Giai đoạn 2026-2035, Vĩnh Long phấn đấu tuyển mới từ 70-100 sinh viên thuộc đối tượng của đề án mỗi năm ở trình độ cao đẳng, đại học; đồng thời tăng quy mô tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là người dân tộc thiểu số tối thiểu 10% mỗi năm.

Định hướng đến năm 2045, địa phương tiếp tục tăng quy mô đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người học vùng đồng bào tộc thiểu số cho một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có thế mạnh của tỉnh, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, Đại học Trà Vinh là một trong những cơ sở giáo dục đại học được tỉnh giao đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số, với trọng tâm là đào tạo các ngành sức khỏe, công nghệ thông tin, nông nghiệp, giáo dục, tài chính - ngân hàng, du lịch và công tác xã hội, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Theo đó, Đại học Trà Vinh tập trung xây dựng chính sách tuyển sinh và đào tạo đặc thù dành cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số theo học các ngành trọng điểm; nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Nhà trường cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyển sinh, đào tạo và quản lý người học; phát triển học liệu số đa ngôn ngữ, xây dựng mạng lưới liên kết với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và địa phương nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động.

Bên cạnh đó, Đại học Trà Vinh nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ, phát hiện và bồi dưỡng học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có năng khiếu, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.