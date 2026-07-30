Phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất gốm tại xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Theo Liên minh Hợp tác xã Hà Nội, Thủ đô hiện có 337 nghề, làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận, nhiều nhất cả nước. Trong đó, có 131 hợp tác xã hoạt động gắn với các làng nghề, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 38,9%; riêng tại 61 làng nghề truyền thống, tỷ lệ có hợp tác xã đạt gần 87%. Các hợp tác xã tập trung ở những địa phương có thế mạnh như Ba Vì, Phú Nghĩa, Bát Tràng, Chuyên Mỹ, Tây Hồ... hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất, chế biến đến thương mại, dịch vụ và du lịch làng nghề. Thời gian qua, các hợp tác xã góp phần liên kết các hộ sản xuất, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn nhiều hạn chế như, quy mô vốn nhỏ, năng lực quản trị còn yếu, khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, thiếu mặt bằng sản xuất tập trung, ô nhiễm môi trường làng nghề, trong khi năng lực chuyển đổi số, thương mại điện tử và kết nối thị trường còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Ông Hoàng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng cho biết, địa phương hiện có 11 hợp tác xã với khoảng 1.150 thành viên và gần 450 lao động thường xuyên; trong đó có 5 hợp tác xã hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực gốm sứ. Bát Tràng hiện có ba làng nghề gốm sứ với hơn 1.350 hộ sản xuất, trên 300 doanh nghiệp, 283 nghệ nhân các cấp và 50 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Giá trị sản xuất gốm sứ đạt khoảng 3.500 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hơn 6.000 lao động tại chỗ và trên 4.000 lao động từ các địa phương khác. Địa phương đang triển khai các quy hoạch, đề án bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch thông minh. Xã kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng, hỗ trợ xử lý môi trường, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Cũng tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, hiệp hội và hợp tác xã tập trung trao đổi những khó khăn về cơ chế, chính sách, đất đai, tín dụng, hạ tầng, môi trường, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại. Nhiều ý kiến cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo tồn giá trị văn hóa làng nghề, phát triển du lịch trải nghiệm, kinh tế xanh và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm làng nghề Hà Nội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đánh giá khu vực kinh tế tập thể tại các làng nghề đang có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hợp tác xã đã đổi mới quản trị, đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và gắn sản xuất với du lịch trải nghiệm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đưa ra 4 đề xuất, trong đó nổi bật là tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế tập thể; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn; phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã trong tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi số, kết nối thị trường và nhân rộng mô hình hiệu quả. Các địa phương cần gắn phát triển làng nghề với bảo vệ môi trường, bảo tồn giá trị truyền thống và phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô./.