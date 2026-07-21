Phát triển kinh tế đi đôi với chăm lo tốt hơn cho người có công với cách mạng

Các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt tri ân cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội, sáng 21/7/2026. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và 130 thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh tiêu biểu, đại diện cho hơn 25.000 cựu chiến binh là thương binh, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội có hơn 80.000 liệt sĩ cùng hàng chục nghìn thương binh, bệnh binh là những minh chứng cho sự hy sinh to lớn, góp phần làm nên nền độc lập, thống nhất đất nước và tạo nền tảng đối với sự phát triển của Thủ đô hôm nay. Các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", vượt lên thương tật, khó khăn để lao động, cống hiến, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Những tấm gương ấy là nguồn động viên, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường đối với thế hệ trẻ.

Chăm lo người có công không chỉ là thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn là trách nhiệm chính trị và đạo lý của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô. Đặc biệt, trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện Luật Thủ đô, Hà Nội luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo ngày càng tốt hơn cho người có công với cách mạng. Thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và cựu chiến binh, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, chung tay chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công. Đồng thời mong muốn, các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền lửa yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Theo Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Thủ đô hiện có trên 800.000 người có công với cách mạng, chiếm gần 10% cả nước, trong đó có 6.723 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 60.000 thương binh, trên 80.000 liệt sĩ và hơn 13.000 người bị nhiễm chất độc hóa học. Những năm qua, Hà Nội luôn đi đầu trong thực hiện chính sách đối với người có công, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Riêng năm 2025, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của thành phố vận động ủng hộ được hơn 26 tỷ đồng; trao 1.102 sổ tiết kiệm; tu sửa, nâng cấp 28 công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ sửa chữa 149 căn nhà; tặng hơn 317.000 suất quà; phối hợp khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho hơn 40.000 đối tượng chính sách; tổ chức điều dưỡng tập trung cho 9.505 lượt người có công và thân nhân liệt sĩ. Thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng 114.562 suất quà cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 273 tỷ đồng, đồng thời triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công và hoạt động tri ân trên địa bàn.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, thương binh hạng 3/4 Lê Văn Lang (sinh năm 1953, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội) khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

79 xe lăn được trao cho hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tuổi cao, khó khăn trong đi lại. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Dịp này, thành phố Hà Nội hỗ trợ sửa chữa 79 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 79 xe lăn cho hội viên tuổi cao, khó khăn trong đi lại và nhiều phần quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, cựu chiến binh tiêu biểu. Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ sửa chữa 20 căn nhà, trao 21 sổ tiết kiệm và tặng bò giống cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn kinh phí Đề án 03 "Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo...", góp phần lan tỏa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và truyền thống nghĩa tình của Thủ đô đối với người có công với cách mạng./.