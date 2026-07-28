Phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, tạo động lực tăng trưởng bền vững

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, tham luận tại hội thảo. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị đã xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực nội sinh, tài sản chiến lược và động lực trực tiếp của tăng trưởng. Để triển khai hiệu quả Kết luận và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên cần tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tích hợp sở hữu trí tuệ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của Đại học Thái Nguyên và các viện nghiên cứu trong đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực như chè, OCOP thông qua quản trị chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả; tăng cường năng lực quản trị sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong xã hội.



Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục hỗ trợ Thái Nguyên về chuyên môn, đẩy nhanh xử lý đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời phối hợp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và hợp tác xã.



Thái Nguyên có nhiều tiềm năng phát triển tài sản trí tuệ từ các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng chế, phần mềm, thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm nông nghiệp, OCOP, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và các giá trị văn hóa, lịch sử. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2026-2030 của tỉnh đặt mục tiêu tăng tối thiểu 20% số đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; nâng tỷ lệ thương mại hóa sáng chế, giải pháp hữu ích lên tối thiểu 10%; phát triển thêm ít nhất 20 chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; tích hợp truy xuất nguồn gốc, định danh số và công cụ chống giả cho tối thiểu 50 sản phẩm; đào tạo kiến thức sở hữu trí tuệ cho ít nhất 2.500 lượt người.





Ông Cao Đông Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tham luận tại hội thảo. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Ông Cao Đông Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết, sở hữu trí tuệ phải trở thành nguồn lực chiến lược, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm và doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở việc đăng ký bảo hộ. Thời gian tới, tỉnh tập trung thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ gắn với chuyển đổi số, tiêu chuẩn, chất lượng và mở rộng thị trường; ưu tiên phát triển tài sản trí tuệ có lợi thế như, chè, sản phẩm OCOP, giống cây trồng, nguồn gen, thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm văn hóa, du lịch.



Tại chương trình, lãnh đạo Sở Khoc học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị, các sở, ngành, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp chủ động rà soát, xây dựng chiến lược quản trị tài sản trí tuệ, coi đây là yếu tố cốt lõi nâng cao năng lực cạnh tranh. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ Kết luận số 51-KL/TW, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh, tăng cường kết nối chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ để đồng hành cùng doanh nghiệp trong tạo lập, khai thác, bảo vệ tài sản trí tuệ./.