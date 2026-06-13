Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ cả về số lượng, chất lượng

Đây là vấn đề được Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Bảo Trân nêu ra tại Hội nghị giới thiệu điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao diễn ra chiều 12/6.

Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, nếu như trước đây lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp chủ yếu được tạo nên từ vốn, đất đai hoặc lao động giá rẻ, thì hiện nay lợi thế đó ngày càng được quyết định bởi công nghệ, dữ liệu và tài sản trí tuệ. Doanh nghiệp nào sở hữu công nghệ lõi, sáng chế, tri thức sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Đảng, Nhà nước xác định phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao không chỉ là nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ, mà là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao là lực lượng nòng cốt, không chỉ tạo ra doanh thu, lợi nhuận, mà quan trọng hơn là tạo ra tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ cho đất nước.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố nhấn mạnh, việc trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao không nên được xem là một thủ tục hành chính thực hiện ở giai đoạn cuối, mà cần được xác định là một chiến lược phát triển ngay từ khi doanh nghiệp hình thành. Nếu doanh nghiệp định hướng phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, ngay từ đầu cần xây dựng bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), bố trí nguồn lực cho nghiên cứu, tổ chức quản lý hoạt động nghiên cứu một cách bài bản và lưu giữ đầy đủ hồ sơ trong suốt quá trình phát triển sản phẩm.

Đặc biệt, vấn đề sở hữu trí tuệ cũng cần được chú trọng trong bối cảnh nền kinh tế tri thức. Một doanh nghiệp công nghệ hiện đại cần được đánh giá bằng số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, phần mềm, bí quyết công nghệ và các tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp đang sở hữu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đặt trọng tâm phát triển thêm số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, mà còn hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khả năng thương mại hóa công nghệ của các doanh nghiệp đã được chứng nhận. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của Thành phố, đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và tri thức.

Theo quy định, doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu thiết bị; ưu tiên giao đất, thuê đất, miễn tiền sử dụng đất; vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp, bảo lãnh tín dụng; ưu tiên trong đấu thầu dự án nhà nước; hỗ trợ xây dựng nhanh quy chuẩn cho sản phẩm mới; khi bổ sung sản phẩm tiếp tục hưởng ưu đãi như lần đầu.

Bên cạnh các chính sách chung, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực này, như về tư vấn pháp lý, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ công nhận, kết nối mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, viện trường và tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy thương mại hóa không chỉ ở giai đoạn nghiên cứu hoặc hoàn thiện thủ tục hành chính, mà còn trực tiếp tạo đòn bẩy để doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường, tìm kiếm đối tác và thu hút đầu tư hiệu quả hơn. Thành phố kỳ vọng hình thành mạng lưới doanh nghiệp khoa học và công nghệ năng động, phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố trong giai đoạn mới./.