Phát triển bền vững Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Tại buổi làm việc, các địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như thủ tục đất đai, đầu tư hạ tầng du lịch, quản lý điểm du lịch cộng đồng, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao và công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Đồng thời, các địa phương đề xuất UBND tỉnh tiếp tục quan tâm tháo gỡ cơ chế, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực và đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại các phường, xã là đẩy nhanh triển khai cơ chế đất đa mục tiêu, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn khó khăn cho người dân và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng. Đây được xem là hướng đi quan trọng đã được luật hóa trong Luật Đất đai sửa đổi, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết những tồn tại kéo dài liên quan đến trật tự xây dựng, phát triển dịch vụ du lịch tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, các phường Mộc Châu, Mộc Sơn khẩn trương hoàn thiện phương án triển khai trong tháng 5/2026 và mạnh dạn thực hiện việc phê duyệt theo đúng thẩm quyền của cấp xã, phường, không để tình trạng chậm trễ kéo dài. Các địa phương khác chủ động triển khai, không chờ tổng kết mô hình từ nơi khác mới thực hiện. Việc triển khai hiệu quả cơ chế đất đa mục tiêu sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực điều hành của chính quyền cơ sở trong việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp phát triển du lịch cộng đồng. Do đó, các địa phương tập trung hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư triển khai dự án du lịch trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất cho doanh nghiệp để sớm khởi công các dự án trọng điểm.

Đối với công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026, các địa phương đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống quảng bá chung cho toàn Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, khắc phục tình trạng quảng bá riêng lẻ, thiếu liên kết giữa các địa phương.

Các phường, xã cần tăng cường quản lý, sớm thành lập các hợp tác xã quản lý du lịch cộng đồng, ban hành quy chế khai thác, bảo đảm an toàn cho du khách và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là các điểm check-in, trải nghiệm tự phát. Ngoài ra, các địa phương cần tập trung tối đa, chuẩn bị chu đáo các phương án cho Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 và các hoạt động dịp Quốc khánh 2/9; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, từng bước nâng cao vị thế của Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Theo Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2045. Khu du lịch này được xây dựng trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước. Đến năm 2045, nơi đây phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế, với hệ thống hạ tầng xã hội, kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh trong khu vực./.