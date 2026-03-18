Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng xã hội số

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã phát động đợt cao điểm tuyên truyền, cài đặt ứng dụng công dân số "i-HaTinh" và phổ cập tài khoản thanh toán điện tử trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên 2026, nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số và thúc đẩy xây dựng xã hội số.

Trong khuôn khổ ngày hội, các đơn vị đã giới thiệu và hướng dẫn quy trình sử dụng ứng dụng i-HaTinh, nền tảng tích hợp các tiện ích dịch vụ công và phản ánh hiện trường dành cho người dân địa phương. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã khen thưởng 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm chuyển đổi số gắn với thanh toán không dùng tiền mặt, gồm Đoàn xã: Sơn Tiến, Đức Đồng và Tứ Mỹ.



Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 400 loa thông minh thông báo giao dịch, 2 bộ máy vi tính cho các cơ sở Đoàn và 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị các phần quà trao tặng đạt hơn 250 triệu đồng.



Ngay sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã ra quân hướng dẫn người dân trải nghiệm các gian hàng chuyển đổi số, hỗ trợ cài đặt ứng dụng và mở tài khoản thanh toán điện tử. Hoạt động này góp phần thực hiện mục tiêu đưa các nền tảng số đến gần hơn với đời sống nhân dân, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa của tỉnh./.