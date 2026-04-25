Phát huy vai trò ngư dân tham gia bảo vệ các công trình trọng điểm trên biển

Bộ đội Biên phòng Cà Mau tuyên truyền bảo vệ an ninh công trình dầu khí trên biển và tặng quà cho ngư dân. Ảnh: TTXVN phát





Cán bộ Đồn Biên phòng Sông Đốc đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản, đặc biệt là những nội dung gắn với bảo vệ công trình dầu khí; hướng dẫn ngư dân nhận biết phạm vi, hành lang an toàn của hệ thống đường ống dẫn khí PM3 và các khu vực có liên quan đến Dự án khí Lô B. Cùng với đó, những hành vi bị nghiêm cấm như, neo đậu, khai thác, thả lưới trái phép trong khu vực bảo vệ công trình, nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cũng được phân tích cụ thể, dễ hiểu để người dân nắm bắt...

Cùng với tuyên truyền, phổ biến quy định, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cà Mau còn chú trọng trao đổi, giải đáp trực tiếp những thắc mắc của ngư dân liên quan đến hoạt động khai thác trên biển, qua đó, giúp bà con hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ của mình, đồng thời nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật.

Hệ thống công trình dầu khí, trong đó có đường ống dẫn khí PM3 được ví như “mạch sống” bảo đảm năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc giữ gìn an ninh, an toàn cho các công trình này không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay, đồng thuận của cộng đồng ngư dân - những “cột mốc sống” trên biển.

Thông qua hoạt động, nhận thức và trách nhiệm của ngư dân trong việc chấp hành quy định khai thác thủy sản gắn với bảo vệ công trình dầu khí được nâng lên rõ rệt. Nhiều chủ phương tiện cam kết không vi phạm hành lang an toàn, đồng thời sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên vùng biển.

Thượng tá Võ Minh Đương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, công tác tuyên truyền ngư dân khai thác hải sản trên biển, người dân vùng ven biển, địa bàn biên phòng luôn được Bộ đội Biên phòng Cà Mau duy trì thường xuyên, đa dạng hình thức, bám sát thực tiễn sản xuất của bà con. Qua đó xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên biển, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.

Việc tuyên truyền ngư dân nhận biết phạm vi, hành lang an toàn của hệ thống đường ống dẫn khí PM3 và các khu vực có liên quan đến Dự án khí Lô B tại khu vực Sông Đốc là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời phát huy vai trò của ngư dân trong tham gia bảo vệ các công trình trọng điểm quốc gia trên biển. Đây không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho các công trình dầu khí mà còn lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường khai thác thủy sản bền vững, an toàn và tuân thủ pháp luật trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc./.