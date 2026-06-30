Phát huy vai trò “gác gôn” trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Theo báo cáo tại hội nghị, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; trong nước triển khai nhiều chủ trương, quyết sách lớn, nhất là phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.



Trong 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ban đã tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai Chương trình công tác năm 2026; chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ, hoàn thiện và trình ký ban hành tài liệu sau Cuộc họp Thường trực và Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời tham mưu xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phối hợp tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.



Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất tiếp tục bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo. Ban đã chủ trì, phối hợp xây dựng 5 đề án về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; hoàn thành, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị 4 đề án. Trong đó, có Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Bộ Chính trị đánh giá cao. Sau Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Ban tiếp tục chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết và tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện nghị quyết.



Công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên. Ban tham mưu xây dựng Chương trình hành động của ngành Nội chính Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tổ chức hội nghị quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ bí mật nhà nước và kỷ luật phát ngôn. Đồng thời, cử báo cáo viên tham gia tập huấn nghiệp vụ, tham dự gần 500 cuộc họp, hội nghị do các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức nhằm tăng cường nắm tình hình, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.



Trong công tác thẩm định, tham gia ý kiến, Ban đã nghiên cứu, góp ý đối với 277 lượt đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan; hầu hết ý kiến của Ban được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu.



Công tác xây dựng cơ quan, thông tin tuyên truyền, đối ngoại, tiếp công dân và xử lý đơn thư đạt nhiều kết quả. Ban đã tiếp nhận, xử lý 4.301 đơn, thư; ban hành 854 công văn chuyển đơn, trả đơn và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định. Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt với việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tổ chức 10 buổi làm việc và gần 30 cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan, ban hành 8 thông báo kết luận về các nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa các sản phẩm chuyển đổi số vào ứng dụng.



Ghi nhận những kết quả đạt được, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí chỉ rõ, từ nay đến cuối năm 2026 dự báo tình hình tiếp tục có nhiều yếu tố mới, khó, phức tạp; khối lượng nhiệm vụ phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV, sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng còn rất lớn. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chủ động hơn trong nắm tình hình, tham mưu, đề xuất; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cá nhân; xác định rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm trong từng nhiệm vụ.

