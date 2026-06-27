Phát huy vai trò của tuổi trẻ ở miền núi, biên giới

Chị Vi Thị Yến Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn cho biết, từ đầu chiến dịch đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng; huy động hơn 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; trồng mới trên 58.000 cây xanh; hỗ trợ triển khai 21 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên; kết nối trên 950 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.



Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại Trường THPT Tràng Định, xã Thất Khê. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, phong trào bình dân học vụ số được triển khai sâu rộng với trên 10.000 lượt người dân, thanh thiếu nhi được phổ biến kỹ năng số, dịch vụ số. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho trên 2.800 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức 50 lớp dạy bơi, tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước và tạo điều kiện cho hơn 2.600 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế…Điểm nhấn của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 là các hoạt động được thiết kế theo từng nhóm đối tượng thanh niên, phát huy thế mạnh chuyên môn và gắn với nhu cầu thực tiễn ở cơ sở. Song song với các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh cũng phát huy thế mạnh của mình hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, nhất là bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, thành lập các đội hình “Bình dân học vụ số” tại cơ sở.Đoàn thanh niên các xã, phường trong tỉnh đã chủ động khảo sát, rà soát nhu cầu thực tế tại các khu dân cư; xác định các công trình, phần việc thanh niên cần thực hiện; hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên các xã, phường kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, triển khai các hoạt động an sinh xã hội.Chị Nông Thị Thuỳ, Bí thư Đoàn xã Thất Khê chia sẻ, từ đầu chiến dịch đến nay, xã đã huy động gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới trên 5.000 cây xanh, hỗ trợ hơn 400 lượt người dân tiếp cận kỹ năng số, dạy bơi và giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trên 200 thiếu nhi. Đặc biệt, đoàn xã đã kết nối được 600 triệu đồng hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.Từ những công trình dân sinh, hoạt động an sinh xã hội đến các mô hình “Bình dân học vụ số”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 đang khẳng định vai trò của tuổi trẻ Lạng Sơn trong tham gia giải quyết những vấn đề tại cơ sở. Thời gian tới, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ địa phương sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, hướng về khu vực khó khăn, biên giới, góp phần xây dựng nông thôn mới, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương xứ Lạng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội../.