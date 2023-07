Phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ Hà Nội trong tuyên truyền, sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Toàn cảnh hội thảo “Phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ trong tuyên truyền, sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết: Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ thành phố đã chủ động, tích cực phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của gia đình và sự phát triển kinh tế - xã hội. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã xây dựng, nâng cao chất lượng và nhân rộng nhiều mô hình thực hiện an toàn thực phẩm. Đặc biệt mô hình “Chi hội phụ nữ thực hiện thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm” được triển khai sâu rộng và hoạt động hiệu quả, góp phần giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm tiến đến thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm bảo đảm an toàn; nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Các cấp Hội cũng chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức tập huấn kiến thức về sản xuất, tiêu dùng rau an toàn, giới thiệu sản phẩm chuỗi sản xuất, cung cấp thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội; xây dựng các điểm phân phối thực phẩm an toàn; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thương mại điện tử để quảng bá rộng rãi, kết nối tiêu thụ nông sản và thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng Thủ đô…