Phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở tại khu vực miền núi

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan liên quan của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan liên quan của tỉnh Lạng Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá, hệ thống thông tin từ tỉnh đến cơ sở tại Lạng Sơn đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, công tác thông tin ở cơ sở chưa đồng đều giữa các địa phương; hạ tầng và điều kiện trang thiết bị chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến kết quả thông tin tuyên truyền.



Thời gian tới, tỉnh cần quan tâm hoàn thiện bộ máy, đội ngũ làm công tác thông tin ở cơ sở; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thông tin theo hướng thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, vùng, miền để đồng bào các dân tộc trên địa bàn dễ tiếp cận. Các địa phương, cơ quan chuyên môn nghiên cứu chuyển mạnh từ cung cấp thông tin một chiều sang tăng sự tương tác, đối thoại.



Cơ quan chuyên môn cần cá thể hóa nội dung thông tin bằng cách ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sử dụng tiếng dân tộc... để thông tin hấp dẫn, phong phú, dễ nhớ, dễ hiểu, thu hút sự quan tâm của người dân. Địa phương đầu tư nâng cấp hạ tầng thông tin, nhất là ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa để đảm bảo việc kết nối, phổ biến thông tin kịp thời đến thôn, bản...

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan liên quan của tỉnh Lạng Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá, hệ thống thông tin từ tỉnh đến cơ sở tại Lạng Sơn đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, công tác thông tin ở cơ sở chưa đồng đều giữa các địa phương; hạ tầng và điều kiện trang thiết bị chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến kết quả thông tin tuyên truyền.Thời gian tới, tỉnh cần quan tâm hoàn thiện bộ máy, đội ngũ làm công tác thông tin ở cơ sở; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thông tin theo hướng thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, vùng, miền để đồng bào các dân tộc trên địa bàn dễ tiếp cận. Các địa phương, cơ quan chuyên môn nghiên cứu chuyển mạnh từ cung cấp thông tin một chiều sang tăng sự tương tác, đối thoại.Cơ quan chuyên môn cần cá thể hóa nội dung thông tin bằng cách ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sử dụng tiếng dân tộc... để thông tin hấp dẫn, phong phú, dễ nhớ, dễ hiểu, thu hút sự quan tâm của người dân. Địa phương đầu tư nâng cấp hạ tầng thông tin, nhất là ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa để đảm bảo việc kết nối, phổ biến thông tin kịp thời đến thôn, bản...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN



Các thành viên trong Đoàn công tác cho rằng, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cần đa dạng hóa các loại hình thông tin để đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan linh hoạt các hình thức tuyên truyền như: Phát huy hiệu quả đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; xây dựng các tủ sách và tổ chức luân chuyển sách, báo về thôn, bản, trường học, Đồn Biên phòng... để phục vụ nhiệm vụ chính trị tư tưởng, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.



Theo báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy Lạng Sơn, địa phương là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới. Thông tin cơ sở không chỉ là hoạt động truyền thông đơn thuần, mà còn là phương thức trực tiếp để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.



Công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua được quan tâm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó đến năm 2025, tỉnh phấn đấu “100% đơn vị cấp xã có hệ thống thông tin truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ số, nền tảng số; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh”.



Hiện hệ thống đài truyền thanh cấp xã có hơn 2.270 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; 100% các cụm loa đã được tích hợp trên hệ thống thông tin nguồn của tỉnh để quản lý, vận hành phát các bản tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của địa phương. Toàn tỉnh có 1.711 bảng tin công cộng và 2 cụm thông tin điện tử đối ngoại. Các nội dung đăng tải gồm cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành, thông báo của chính quyền, tin tức thời sự và các nội dung tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đây là phương thức thông tin truyền thống nhưng vẫn giữ vai trò nhất định ở nhiều địa bàn, nhất là ở những nơi người dân thường xuyên sinh hoạt cộng đồng hoặc điều kiện tiếp cận thông tin số còn hạn chế.



Lạng Sơn có 1.646 tuyên truyền viên cơ sở. Tỉnh đã thực hiện việc tuyên truyền, cung cấp thông tin, dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của 65 xã, phường. Trang thông tin điện tử xã thực hiện đăng tải các thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân địa phương...



Dịp này, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khảo sát thực tế hoạt động cung cấp thông tin ở cơ sở tại xã Đồng Đăng./.