Phát huy vai trò của hệ thống bảo tàng ngoài công lập tại Hà Nội

Sáng ngày 29/05, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra chương trình “Gặp mặt các bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội và giới thiệu khung Lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2026”.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội tổ chức nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và phát huy vai trò của hệ thống bảo tàng ngoài công lập trong đời sống văn hóa Thủ đô. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng mạng lưới các không gian sáng tạo và thúc đẩy bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, giáo dục và chuyển đổi số.

Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, với sự tham dự của các đại biểu đại diện Cục Di sản Văn hóa, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, các cơ quan quản lý văn hóa, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các bảo tàng ngoài công lập, nhà sưu tập tư nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch - giáo dục - truyền thông cùng các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Hiện nay, hệ thống bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Không chỉ lưu giữ nhiều bộ sưu tập quý, các bảo tàng ngoài công lập còn góp phần tạo nên những không gian trải nghiệm văn hóa sáng tạo, tăng cường kết nối cộng đồng, thúc đẩy giáo dục di sản cho thế hệ trẻ và trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình phát triển du lịch văn hóa của Thủ đô.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa bảo tàng Hà Nội với các bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Thông qua chương trình gặp mặt lần này, Ban Tổ chức mong muốn xây dựng diễn đàn kết nối cởi mở, nơi các đơn vị có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác và cùng đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống bảo tàng ngoài công lập theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới việc thúc đẩy liên kết giữa bảo tàng với các lĩnh vực du lịch, giáo dục, công nghệ và truyền thông nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, nâng cao hiệu quả quảng bá di sản văn hóa trong thời đại số.

Chương trình “Gặp mặt các bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2026” trở thành cầu nối quan trọng giữa các cơ quan quản lý, các bảo tàng, chuyên gia và doanh nghiệp, góp phần hình thành mạng lưới hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực di sản văn hóa. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của các bảo tàng ngoài công lập trong bảo tồn di sản, phát triển kinh tế sáng tạo và quảng bá hình ảnh văn hóa Hà Nội trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi số hiện nay.