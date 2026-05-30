Phát huy truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam

Chư tôn đức Giáo hội thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN Trong không khí trang nghiêm, đại diện Ban Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện Ban Trị sự tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chư tăng, ni, Phật tử thực hiện các nghi thức cúng dường hoa, dâng hương, tắm Phật.



Tại buổi lễ, ông Đinh Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát biểu nhấn mạnh, trong quá trình dựng nước và giữ nước, lịch sử đã chứng minh Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc, hòa nhập vào đời sống cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Đại lễ Phật đản là một sự kiện đặc biệt, là dịp để mỗi người con Phật nhìn lại nhằm thấu hiểu hơn bài học sâu sắc từ chính cuộc đời và lời dạy thiết thực của Đức Thế Tôn, cũng là dịp để mọi người và Phật tử cùng nhau suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy tri thức - đạo đức, tinh thần từ bi. Thực hiện những việc làm "lợi đạo - ích đời", "ban vui - cứu khổ" là góp phần mang lại hòa bình, an vui, hạnh phúc cho muôn người, phù hợp với truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.

Ông Đinh Văn Dũng nhấn mạnh, thời gian qua, chư tôn đức Giáo phẩm, tăng, ni và đồng bào Phật tử tỉnh đã không ngừng phát huy truyền thống "hộ quốc an dân", "tốt đời, đẹp đạo", nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát động. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tăng, ni, Phật tử thông qua việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, chung tay xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần xây dựng quê hương.





Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn, thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, các vị chức sắc Phật giáo tiếp tục lan tỏa tinh thần từ bi, bác ái của đạo Phật; phát huy truyền thống "hộ quốc an dân", thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", vận động tăng, ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; có nhiều hoạt động tích cực hơn nữa, hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương phát triển bền vững. Phật tử tham gia thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN



Dịp Đại lễ Phật đản 2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động thuyết giảng, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bảo vệ môi trường và công tác từ thiện xã hội.

Đặc biệt, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức diễu hành kính mừng Đại lễ Phật đản tại phường Mỹ Phong và phường Cao Lãnh với 200 chiếc xe đạp ở mỗi địa phương, thể hiện tinh thần tri ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, vì môi trường xanh và một tương lai hạnh phúc bền vững. Sau buổi diễu hành, tại mỗi điểm tổ chức, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn./.