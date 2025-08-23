Phát huy truyền thống gắn bó, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào

Đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Australia do Đại sứ Chatoulong Bouasisavath dẫn đầu đến chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam tại Australia nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tại buổi gặp mặt, Đại sứ Chatoulong đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua; nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc; khẳng định hòa bình, ổn định, phồn vinh của Lào có được một phần quan trọng là nhờ sự hợp tác, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều thách thức, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, chính phủ và nhân dân hai nước quyết tâm cùng hỗ trợ nhau, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em gắn bó và truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Đại sứ Chatoulong nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, Đại sứ Phạm Hùng Tâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng về phát triển và hội nhập quốc tế mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được, cũng như những thành tựu to lớn của mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào trên tất cả các lĩnh vực. Việc Lào cử đoàn chiến sĩ sang Việt Nam tham gia diễu binh chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam là minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Về hợp tác giữa hai Đại sứ quán, Đại sứ Phạm Hùng Tâm mong muốn hai cơ quan thắt chặt sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa hai Bộ Ngoại giao, thúc đẩy hợp tác của từng nước với Australia và trong các khuôn khổ khu vực, đa phương ngày càng hiệu quả.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, cán bộ hai Đại sứ quán cùng chia sẻ, ôn lại tình cảm, truyền thống gắn bó, đoàn kết đồng chí, anh em giữa các thế hệ chiến sĩ và nhân dân hai nước trong suốt chiều dài lịch sử bảo vệ và phát triển đất nước./.