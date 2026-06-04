Phát huy sức trẻ, đổi mới sáng tạo trong lực lượng Cảnh sát biển ​

Chỉ huy Vùng tặng giấy chứng nhận cho “Cán bộ đoàn giỏi” cho các đồng chí đạt thành tích tốt tại Hội thi. Ảnh: TTXVN phát Tham gia hội thi có 17 thí sinh là cán bộ Đoàn và 5 đội tuyên truyền viên trẻ đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.

Với nhiều nội dung gắn với công tác huấn luyện, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và đồng hành cùng ngư dân, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ Cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ở phần thi nhận thức, các thí sinh tham gia trả lời trắc nghiệm trên phần mềm số hóa với nội dung tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn về công tác thanh niên; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại phần thi kỹ năng công tác Đoàn, các thí sinh thể hiện khả năng xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức diễn đàn, tọa đàm thanh niên, sinh hoạt chi đoàn, đồng thời xử lý các tình huống thực tiễn phát sinh trong công tác.

Theo Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, các nội dung thi cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Phần thi năng khiếu diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện tài năng, sự tự tin và bản sắc riêng của từng thí sinh.

Điểm nhấn của hội thi năm nay là việc đưa phần thi nhận thức sang hình thức trắc nghiệm trên máy tính, góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong quân đội. Ban Tổ chức cũng khuyến khích các thí sinh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào phần thi thuyết trình, qua đó nâng cao tính trực quan và hiệu quả truyền tải nội dung.

Hội thi góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ; đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiếp tục đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn đến với tuổi trẻ toàn Vùng.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích ở nội dung Cán bộ Đoàn giỏi; đồng thời trao Chứng nhận “Cán bộ Đoàn giỏi” cho 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Thiếu tá Lê Xuân Nam, Bí thư Đoàn cơ sở Hải đội 202, giành giải Nhất nội dung này.

Ở nội dung Tuyên truyền viên trẻ, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba; trong đó đội thi Hải đoàn 21 xuất sắc giành giải Nhất./.