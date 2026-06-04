Ông Nguyễn Phước Lộc (ngoài cùng bên phải), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (ngoài cùng bên trái), Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trồng cây tại Vườn cây Đại đoàn kết . Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Sáng 4/6, tại Công viên Văn hóa Láng Le (xã Bình Lợi), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tổ chức Lễ trồng cây thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026; thiết thực kỷ niệm 115 Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Tham dự có đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng khoảng 400 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương và tăng ni, phật tử...



Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về việc triển khai trồng 10 triệu cây xanh, hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai hiệu quả Đề án trồng 1 triệu cây xanh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đến nay, toàn thành phố đã trồng được gần 300.000 cây với tổng kinh phí thực hiện hơn 10 tỷ đồng.

Thông qua phát động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng bào các dân tộc, tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng mảng xanh đô thị. Nhiều vườn cây đại đoàn kết đã được vun trồng trên địa bàn thành phố, các công trình hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” đã được hình thành và chăm sóc, duy trì.



Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các cấp ủy Đảng và chính quyền, các sở, ban, ngành, hệ thống MTTQ Việt Nam trên địa bàn thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở thành phố và các địa phương cần tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; thực hiện phát động trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; thực hiện chăm sóc, duy trì các mảng xanh sau khi trồng.



Ngay sau lễ phát động, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu đã trồng 600 cây giống giáng hương trên diện tích khoảng 2ha tại khu B Công viên Láng Le.



Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quà cho gia đình đặc biệt khó khăn; trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi./.