Phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Công an nhân dân

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân cho biết, trong năm 2025, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân được kiện toàn theo mô hình tổ chức, hoạt động mới, đảm bảo phù hợp với tổ chức, bộ máy của Bộ Công an. Các cấp bộ đã làm tốt công tác dự báo tình hình, chủ động khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Với những kết quả trên, Ban Thanh niên Công an nhân dân được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở năm 2025; Đoàn Thanh niên Công an nhiều đơn vị, địa phương được Trung ương Đoàn tặng bằng khen, Đoàn cấp tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị biểu dương và chúc mừng thành tích Ban Thanh niên Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2025.

Đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN



Để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong công tác Công an năm 2026, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Công an nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tập trung quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và các nghị quyết, kế hoạch về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Bộ Công an phát động.

Đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Công an trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Tiếp tục điều chỉnh hoạt động của Đoàn theo hướng tập trung nhiều hơn về cơ sở, tổ chức tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; mở rộng quan hệ phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, góp phần phát huy vai trò của thanh thiếu niên trong đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Triển khai thực chất, hiệu quả các hoạt động đồng hành với thanh niên, trong đó chú trọng hỗ trợ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, kiến thức, năng lực, kỹ năng số cho thanh niên Công an. Xây dựng tổ chức Đoàn trong Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, thật sự là môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đoàn viên thanh niên.

Tại hội nghị, các cán bộ Đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, chỉ ra những hạn chế trên các mặt công tác năm 2025, phân tích, làm rõ nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình công tác năm 2026 với chủ đề “Phát huy tinh thần “Ba nhất”, thanh niên Công an nhân dân tiên phong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh” và sớm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiều tham luận trao đổi về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội tham luận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên Công an nhân dân, trong đó đề xuất nhiều giải pháp như đổi mới tư duy tổ chức hoạt động; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chấm điểm thi đua theo cụm, theo tháng, kết quả là sản phẩm cụ thể; nghiên cứu, triển khai giải pháp đột phá về công tác cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn chuyên trách.

Ban Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên với tham luận “Thanh niên Công an – rễ bám cơ sở, nở hoa niềm tin”, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng mô hình dân vận khéo của Công an tỉnh Điện Biên. Đoàn thanh niên Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh tham luận về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ trong công tác Đoàn Công an nhân dân – thực tiễn và những vấn đề hôm nay. Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Mobifone chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay về phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ doanh nghiệp và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Ban Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hoà trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò của thanh niên Công an trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, công tác thanh thiếu nhi năm 2025; trao cờ thi đua của Ban Thanh niên Công an nhân dân, trao khen thưởng sinh viên 5 tốt năm 2025./.