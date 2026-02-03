Phát huy mạch nguồn lịch sử, vững bước phát triển trong giai đoạn mới

*Mốc son trong lịch sử cách mạng

Bến đò Thượng Trụ là địa điểm gắn với một mốc son có ý nghĩa quyết định trong lịch sử cách mạng Hà Tĩnh. Tại đây, vào tháng 3/1930, chỉ chưa đầy hai tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã được tổ chức. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của tổ chức Đảng lãnh đạo trực tiếp phong trào cách mạng địa phương. Từ sự kiện này, phong trào đấu tranh của nhân dân trong tỉnh được đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất, chuyển từ tự phát sang tự giác, tạo bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.

Với các thế hệ lão thành cách mạng ở Hà Tĩnh, bến đò Thượng Trụ không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử. Cụ Trần Đại Đồng, năm nay tròn 90 tuổi đời, vẫn nhớ như in những câu chuyện về một thời sục sôi khí thế cách mạng. Từ những câu chuyện cha ông kể lại, cụ nhận thức được rằng sự ra đời của Đảng bộ tỉnh là mốc son đặc biệt, từ đó người dân Hà Tĩnh có lực lượng tiên phong dẫn dắt phong trào đấu tranh.

Di tích lịch sử bến đò Thượng Trụ (xã Can Lộc), nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 3/1930. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

“Theo các tiền bối, lão thành cách mạng thì các chi bộ thời kỳ đó hoạt động rất mạnh, các đảng viên rất đông. Nhờ đó, qua thời kỳ 1930–1931, phong trào cách mạng ở Can Lộc nói riêng và Hà Tĩnh nói chung ngày càng lớn mạnh. Trong các cuộc kháng chiến sau này, người dân Hà Tĩnh luôn phát huy tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc”, cụ Trần Đại Đồng chia sẻ.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, sức mạnh, ý chí và trí tuệ của con người Hà Tĩnh được khơi dậy mạnh mẽ. Cao trào cách mạng 1930–1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam. Đó không chỉ là cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong việc tập hợp, dẫn dắt quần chúng nhân dân đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.

Theo ông Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, sự ra đời của Đảng bộ tỉnh mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng địa phương.

“Trước hết, sự kiện này bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương đối với phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phong trào đấu tranh của quần chúng từ tự phát đã chuyển sang tự giác, có tổ chức, có mục tiêu rõ ràng. Từ đó xuất hiện những phong trào cách mạng rộng lớn, tiêu biểu là cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh 1930–1931, tạo tiền đề cho những thắng lợi sau này trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu đẹp, phát triển”, ông Lê Văn Khánh nhấn mạnh.

* "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Gần một thế kỷ đã trôi qua, giá trị lịch sử và tinh thần mà di tích bến đò Thượng Trụ mang lại vẫn vẹn nguyên. Nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống, là điểm đến của nhiều đoàn cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên mỗi dịp về nguồn để ôn lại những trang sử hào hùng của quê hương.

Di tích lịch sử bến đò Thượng Trụ (xã Can Lộc), nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, là địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Không chỉ là điểm tựa tinh thần, truyền thống cách mạng được hun đúc từ bến đò Thượng Trụ còn tiếp tục soi đường cho Hà Tĩnh trong hành trình phát triển hôm nay. Những năm gần đây, kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2021 - 2025, Hà Tĩnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; riêng năm 2025, GRDP ước tăng 8,78%. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Hà Tĩnh xác định mục tiêu phát triển cao hơn, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 80 triệu đồng vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung quán triệt và triển khai nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, coi đây là “kim chỉ nam” cho hành động trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm thông tin, tỉnh xác định rõ ba đột phá chiến lược nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét, thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết là đẩy mạnh chuyển đổi số trên ba trụ cột xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, thúc đẩy xã hội số, nâng cao chất lượng quản trị công; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh, đảm bảo phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, tỉnh tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, trình độ lý luận, năng lực thực tiễn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Thứ ba là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút dự án đầu tư chiến lược, trọng tâm là khu, cụm công nghiệp quy mô lớn, logistics, giao thông kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, cửa khẩu với hệ thống giao thông quốc gia; hạ tầng khu vực ga đường sắt tốc độ cao (theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng - TOD). Các công trình đa mục tiêu chống biến đổi khí hậu; xây dựng, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp-năng lượng-cảng biển-logistics của khu vực và cả nước.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội XIV, Hà Tĩnh đang tiếp tục thắp sáng khát vọng phát triển. Truyền thống Xô Viết Nghệ - Tĩnh không chỉ là niềm tự hào lịch sử, mà còn là nguồn lực tinh thần để địa phương vươn lên trong thời kỳ mới. Cùng với cả nước, Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, đóng góp vào khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.