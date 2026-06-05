Phát huy hiệu quả đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ sử dụng các dịch vụ số cơ bản

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” và phát triển tên miền quốc gia “.vn” năm 2026. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Giới cho biết, phong trào “Bình dân học vụ số” và chương trình phát triển tên miền quốc gia “.vn” không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Để phong trào lan tỏa và phát huy hiệu quả cần có sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nhân dân trong việc nâng cao kỹ năng số, chủ động ứng dụng công nghệ số vào công việc, sản xuất, kinh doanh và đời sống.



Do đó thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, tập huấn theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện; lấy kết quả ứng dụng thực tế của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Các địa phương, đơn vị cần phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, giáo viên và lực lượng tình nguyện trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người". Đồng thời, địa phương tiếp tục thúc đẩy phát triển và sử dụng hiệu quả tên miền quốc gia “.vn”, đặc biệt là tên miền “id.vn” dành cho thanh niên, sinh viên và các tên miền phục vụ hộ kinh doanh, doanh nghiệp, gắn việc đăng ký, sử dụng tên miền với xây dựng thương hiệu số, phát triển kinh doanh số và kinh tế số địa phương.

Phát biểu hưởng ứng phong trào, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Phan Thanh Trẻ cho rằng, thời gian tới, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa của phong trào “Bình dân học vụ số”, cũng như vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đoàn sẽ gắn phong trào với các chương trình, hoạt động của Đoàn, phát huy hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người dân nông thôn, học sinh và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số cơ bản.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn sẽ tăng cường tuyên truyền, lan tỏa việc sử dụng tên miền quốc gia “.vn” trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên khởi nghiệp và doanh nghiệp trẻ; góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thương hiệu thanh niên Vĩnh Long trên không gian mạng.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phong trào “Bình dân học vụ số” đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Nền tảng "Bình dân học vụ số" của tỉnh đã được đưa vào vận hành, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân học tập, cập nhật kiến thức số. Toàn tỉnh đã tổ chức 198 lớp bồi dưỡng, tập huấn với hơn 273.000 lượt người tham gia; triển khai nhiều khóa học về kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho tổ công nghệ số cộng đồng, doanh nghiệp và người dân.

Tại cơ sở, 341 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 3.300 thành viên đã hỗ trợ gần 300.000 lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số phục vụ đời sống. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về chương trình phát triển tên miền quốc gia “.vn” cho cán bộ, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sinh viên và người dân. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 11.000 tên miền “.vn” được đăng ký mới.

Tuy nhiên, quá trình triển khai địa phương vẫn còn một số khó khăn như: kỹ năng số của một bộ phận người dân chưa đồng đều, nhất là người cao tuổi và người dân khu vực nông thôn; việc ứng dụng các nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh và đời sống chưa thường xuyên; việc khai thác, sử dụng tên miền “.vn” để xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và phát triển kinh doanh trên môi trường số vẫn chưa tương xứng với tiềm năng./.