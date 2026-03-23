Phát huy hiệu quả công tác phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung quan trọng từ các văn bản chỉ đạo mới nhất. Trọng tâm của chương trình là quán triệt Quyết định số 01/QĐ-BCĐKVPT ngày 3/3/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ năm 2026 về "phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ"; Thông tư số 19/2026/TT-BQP ngày 10/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về "ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu"; Quyết định số 946/QĐ-BQP ngày 3/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới.



Hội nghị triển khai, làm rõ những điểm mới, yêu cầu trọng tâm trong xây dựng khu vực phòng thủ và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Việc truyền đạt kịp thời các nội dung giúp thống nhất nhận thức, trang bị đầy đủ kiến thức cho toàn lực lượng, bảo đảm sự đồng bộ trong thực hiện và đáp ứng yêu cầu quản lý biên giới quốc gia hiện nay.



Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Đừng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, việc triển khai kịp thời các văn bản mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ huy và điều hành nhiệm vụ của lực lượng Biên phòng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu sâu, nắm chắc nội dung; từ đó cụ thể hóa thành các nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động bám sát đặc điểm, nhiệm vụ thực tiễn của từng đơn vị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Hội nghị quán triệt thể hiện quyết tâm cao của Bộ đội Biên phòng thành phố trong thực hiện nghiêm các chỉ đạo chiến lược từ Trung ương và Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ huy Bộ đội thành phố kỳ vọng, chương trình không chỉ dừng lại ở bước phổ biến hệ thống văn bản pháp lý mới mà còn trực tiếp bồi đắp nền tảng nhận thức, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động cho toàn lực lượng.



Thành phố Cần Thơ là địa bàn có vị trí quan trọng trong chiến lược kinh tế biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với đường bờ biển dài 72km, vùng biển rộng khoảng 30.000km2 (gồm 6 xã, phường biên giới biển; trong đó 37/100 ấp, khóm giáp biên giới biển).



Trên mặt trận bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trong thời gian qua, lực lượng Biên phòng đã củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân. Các đơn vị đã xây dựng thành công 31 “Tổ tàu thuyền đoàn kết” với sự tham gia của 430 tàu thuyền, cùng 38 “Tổ bến bãi an toàn” với 542 thành viên đăng ký tự quản. Nổi bật trong công tác chống buôn lậu là việc xử lý vụ vận chuyển trái phép hơn 800.000 lít dầu DO qua biên giới, phạt vi phạm hành chính trên 8 tỷ đồng.



Việc nắm vững các quy định trong tình hình mới giúp Bộ đội Biên phòng thành phố chủ động hơn trong công tác tham mưu, phát huy tối đa hiệu quả phối hợp cùng các lực lượng để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Những chỉ đạo sâu sát từ hội nghị sẽ nhanh chóng được các đơn vị cơ sở cụ thể hóa thành chương trình hành động thực tiễn, góp phần xây dựng lực lượng Biên phòng vững mạnh, đáp ứng xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của địa phương trong tình hình mới./.