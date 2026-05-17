Phát huy hiệu quả công tác dân vận trong Quân đội

* Từ hỗ trợ sinh kế

Tháng 12/2025, tại xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi, Sư đoàn 10 tổ chức trao 130 con bò giống cho 65 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, thuộc Dự án phát triển kinh tế, xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng, nhằm tăng thu nhập cho các hộ dân từ 20 - 25%/năm và 15% hộ tham gia dự án thoát nghèo, cận nghèo.

Đến nay, sau 5 tháng nhận bò, nhiều hộ dân đã có bò sinh sản. Những con bê con đánh dấu những thành quả đầu tiên của dự án, giúp cho các hộ dân có động lực vươn lên, thoát nghèo bền vững. Điển hình trong đó là gia đình chị Y Rưn. Chồng mất sớm, một mình chị phải gồng gánh nuôi 3 con nhỏ. Không có nhiều đất đai để canh tác, chị phải đi làm thuê, làm mướn, kiếm sống qua ngày. Được nhận bò từ Dự án của Sư đoàn 10, chị đã cố gắng chăm sóc thật tốt, đến nay, gia đình chị đã có thêm một bê con.

“Gia đình tôi rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo trong nhiều năm qua. May mắn, tôi được Sư đoàn 10 trao tặng bò cái sinh sản. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để bò phát triển khỏe mạnh, trở thành nguồn sinh kế chính cho gia đình”, chị Y Rưn bộc bạch.

Ông Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy xã Ia Chim cho biết, toàn xã có hơn 21.000 người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 60%, chủ yếu là người J’Rai, Bahnar, Xơ Đăng. Đời sống của bà con chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp với các cây trồng chủ lực như lúa nước, cà phê, sầu riêng. Hiện toàn xã còn 16 hộ nghèo, 125 hộ cận nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, việc trao tặng bò giống, trao sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Việc tiếp nhận bò giống sinh sản của Sư đoàn 10 không chỉ giúp bà con phát triển kinh tế, mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết gắn bó giữa quân với dân; qua đó, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch", ông Nguyễn Thành Long khẳng định.

*Đến hỗ trợ người dân trong thiên tai

Tháng 10, 11/2025, thiên tai, mưa bão đã làm sạt lở, lũ lụt nhiều nơi thuộc các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 đã khẩn trương triển khai lực lượng, đưa người, phương tiện, máy móc, sẵn sàng túc trực ngày đêm, cùng nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

Tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng mưa lớn, rạng sáng 28/10/2025, tuyến đường duy nhất nối 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng về trung tâm xã bị sạt lở, đứt gãy hoàn toàn. Hơn 400 hộ dân với khoảng 1.700 nhân khẩu đã bị cô lập, khiến mọi việc đi lại, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho 5 thôn gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 2/11/2025, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Sư đoàn 10 đã nhanh chóng có mặt tại xã Ngọc Linh để cùng chính quyền mở đường mới vào 5 thôn. Chỉ chưa đầy 2 tuần sau, cây cầu sắt cùng tuyến đường bê tông nối vào 5 thôn đã được Sư đoàn 10 khánh thành, bàn giao cho địa phương, giúp bà con đi lại thuận tiện.

Già A Bết, thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời điểm 5 thôn bị cô lập, đời sống của bà con vô cùng khó khăn. Từ khi cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 10 vào xã, phối hợp cùng chính quyền địa phương, các lực lượng tại chỗ làm đường, làm cầu, mọi người rất phấn khởi. Nhờ đó, bà con đã có cầu để đi lại thuận tiện, các cháu đi học không còn phải lo lắng nữa.

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi nhận định, đến nay, sau gần 6 tháng, công trình cầu, đường do Sư đoàn 10 triển khai đã và đang giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật liệu của bà con diễn ra một cách thuận lợi. Nhờ đó, đời sống người dân dần ổn định sau thiên tai, bão lũ.

“Người tại 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng nói riêng và xã Ngọc Linh nói chung luôn dành nhiều tình cảm đối với các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10. Việc đơn vị hỗ trợ xây dựng cầu, đường không chỉ góp phần củng cố tình đoàn kết gắn bó giữa quân và dân mà còn nâng cao niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong chăm lo đời sống nhân dân", ông A Phương nhấn mạnh.

Tại Đắk Lắk, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, tháng 11/2025, Sư đoàn 10 đã huy động lực lượng hỗ trợ xây 16 căn nhà cho các hộ dân tại thôn Đông Hòa và Trung Hòa, xã Sơn Hòa bị sập, đổ sau mưa lũ. Nhằm đảm bảo thời gian, tiến độ thi công, Sư đoàn 10 đã tổ chức phát động phong trào thi đua với phương châm “Thần tốc hành quân - Thần tốc thi công - Thần tốc về đích”, chia thành 4 Đội thi công với sự tham gia của 250 cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, 16 căn nhà đã được bàn giao sớm đến với người dân, giúp bà con có nhà mới đón Tết Nguyên đán.

Theo Đại tá Hồ Sỹ Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 10, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn chú trọng công tác dân vận tại cơ sở. Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ thời gian qua đã hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố mối đoàn kết gắn bó giữa quân đội với nhân dân; đồng thời góp phần đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao./.