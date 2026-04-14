Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao đời sống đồng bào Khmer

*Sinh kế ổn định, nhiều hộ Khmer vươn lên khá giả

Là một trong những hộ Khmer sản xuất giỏi tiêu biểu ở xã Định Hòa, tỉnh An Giang, gia đình ông Danh Be (60 tuổi) thường được chính quyền địa phương khen thưởng, biểu dương vì có nhiều đóng góp tích trong thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ông Be chia sẻ, trước đây gia đình ông thuộc hộ khó khăn nhưng nhờ siêng năng, nhạy bén, mạnh dạn áp dụng các mô hình phát triển kinh tế trong làm ruộng, nuôi trâu, bò, lợn, vịt… đã giúp gia đình vươn lên khá giàu.

Hạ tầng giao thông vùng đồng bào Khmer xã Định Hòa, tỉnh An Giang được hoàn thiện phục vụ tốt nhu cầu dân sinh. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Hiện nay, gia đình ông Be sở hữu gần 5 ha đất trồng lúa, canh tác từ 2–3 vụ mỗi năm, đồng thời duy trì đàn trâu thường xuyên từ 7–8 con. Mỗi năm, gia đình thu hoạch khoảng 80 tấn lúa, xuất bán từ 4–5 con trâu, đạt tổng thu nhập khoảng 750 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về hơn 400 triệu đồng. Nhờ đó, năm 2022, ông đã xây dựng được căn nhà khang trang với kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Ông Be cho biết, để có được cuộc sống ấm no, khá giả như hiện nay, trước hết là nhờ sự nỗ lực của vợ chồng ông, đồng thời có sự hỗ trợ thiết thực từ các chủ trương, chính sách dành cho đồng bào Khmer như vay vốn phát triển sản xuất, đầu tư điện lưới quốc gia, hạ tầng giao thông, cùng các chính sách về bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho học sinh... Nhận thức rõ điều đó, khi kinh tế ổn định, gia đình ông luôn tích cực đóng góp vào các quỹ an sinh xã hội, hiến đất làm đường, chung tay xây dựng đời sống văn hóa và củng cố tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer.

Đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2026, gia đình ông Danh Mích, xã Ngọc Chúc thêm phần vui tươi, phấn khởi khi vừa xây dựng được căn nhà tường khang trang, con gái đã có việc làm ổn định. Với 1 ha đất sản xuất lúa, nguồn thu chưa cao, vợ chồng ông chủ động làm thêm nhiều nghề như trồng nấm rơm, bó chổi, buôn bán rau củ tại chợ gần nhà để cải thiện thu nhập.

Theo ông Mích, trước đây khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hộ Khmer để phát triển sản xuất, đồng thời được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho hai con, được hưởng các chính sách về điện lưới và nước sạch. Những hỗ trợ này đã giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí, yên tâm lao động sản xuất. Khoảng 5 năm trở lại đây, khi kinh tế dần ổn định, gia đình đã xây dựng căn nhà mới với kinh phí khoảng 400 triệu đồng, đồng thời trang bị thêm các thiết bị sinh hoạt thiết yếu, đời sống hằng ngày tiện nghi, đầy đủ hơn.

Hộ ông Danh Mích, xã Ngọc Chúc, vươn lên khá giả nhờ được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ông Mích cũng cho biết, những năm gần đây, hệ thống hạ tầng tại địa phương như giao thông, trường học, chùa Khmer được đầu tư ngày càng khang trang, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đáng chú ý, một số chùa còn trang bị dàn nhạc ngũ âm, góp phần phục vụ đời sống văn hóa tinh thần và gìn giữ các giá trị truyền thống của đồng bào Khmer.

*Hạ tầng, an sinh thúc đẩy phát triển bền vững

Ông Danh Hùng, người có uy tín trong đồng bào Khmer xã Giang Thành cho biết, trên địa bàn xã hiện có hơn 400 hộ Khmer với hơn 1.200 nhân khẩu. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương nên hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế được hoàn thiện giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa, học tập của đồng bào Khmer nói riêng, người dân nói chung được thuận lợi, dễ dàng hơn.

Cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như hỗ trợ nhà ở, đất ở, bảo hiểm y tế, vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đào tạo và giới thiệu việc làm… đã góp phần giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

“So với nhiều năm trước, những năm gần đây đời sống, kinh tế của đồng bào Khmer trên địa bàn xã không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh, số người thất nghiệp cũng giảm đáng kể. Ý thức, trách nhiệm về xây dựng đời sống văn hóa, cộng đồng, tự hào về quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng lên rõ rệt”, ông Danh Hùng thông tin thêm.

Theo ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, tỉnh hiện có hơn 109.000 hộ dân tộc Khmer, với hơn 364.000 người, chiếm trên 8% dân số của tỉnh; trong đó có hơn 2.500 hộ nghèo và hơn 3.000 hộ cận nghèo. Đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh luôn có tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, gắn bó cùng với các dân tộc trên địa bàn. Bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được ổn định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn cuộc sống; quan tâm sâu sắc đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển giáo dục, y tế; tạo sinh kế bền vững; đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào.

Tỉnh thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035; xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc Khmer phát triển.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, động viên để đồng bào dân tộc Khmer chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự phấn khởi, tin tưởng, yên tâm, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền cho đồng bào áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao sinh kế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội gần dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu kiện, tranh chấp ngay tại cơ sở, không để kéo dài; tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc.

Tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc vững mạnh, đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Khmer, gắn với quy hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên; xây dựng phum, sóc ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Đặc biệt, tỉnh phát huy vai trò của nhân sỹ, trí thức, người có uy tín, các chức sắc trong đồng bào dân tộc Khmer tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thường xuyên củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em; đề cao cảnh giác và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức nhấn mạnh./.