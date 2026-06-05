Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, tự chủ tự cường trong thời đại mới

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Dự hội nghị có khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương; các lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử.Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo cho rằng, “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” và “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” là sự kết tinh cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy nội lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam; là sự khái quát sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam, đồng thời phản ánh xu thế vận động của thời đại - thời đại đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Hai lời kêu gọi là văn kiện lịch sử đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh chiến tranh cách mạng, mà còn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu dài, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, hội thảo khoa học có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp để nhìn nhận sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại hai lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra trong việc phát huy ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộcÔng Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo khẳng định, tiếp thu sâu sắc giá trị lịch sử và hiện thực của "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" và "Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - thành phố Anh hùng.Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo khẳng định hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều là tiếng gọi của non sông, đất nước, là lời hịch cứu quốc, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng, bất khuất, kiên cường của nhân dân ta; thôi thúc cả nước anh dũng đứng lên chiến đấu vì nền độc lập, tự do thiêng liêng của Tổ quốc.Đề xuất một số nội dung trọng tâm, Trung tướng Trương Thiên Tô đề nghị, hội thảo tập trung tập trung phân tích, làm sáng tỏ và tiếp tục khẳng định nội dung, giá trị tư tưởng cốt lõi của hai Lời kêu gọi; ý chí kiên định bảo vệ độc lập, tự do; tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, quyết tâm giành thắng lợi; tư tưởng về chiến tranh nhân dân, về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; khẳng định tầm vóc giá trị, ý nghĩa và đúc rút những kinh nghiệm, bài học lịch sử, đề xuất giải pháp vận dụng, phát huy ý chí bảo vệ độc lập, tự do và tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…90 bài tham luận gửi đến hội thảo và một số tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo đã góp phần khẳng định làm sâu sắc giá trị lịch sử và hiện thực của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (17/7/1966) của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa như cương lĩnh hành động, kết tinh ý chí bảo vệ độc lập, tự do, khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; việc giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối chiến lược, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững của đất nước.Hội thảo cũng đã tập trung trao đổi, phân tích luận giải những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc, về tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin dân tộc trong sự nghiệp cách mạng; vận dụng giá trị cốt lõi của các văn kiện nói trên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.Kết quả hội thảo cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm đẩy mạnh thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. /.