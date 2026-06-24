Phát huy giá trị Di tích lịch sử sóc Bom Bo và các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Chủ tịch UBND xã Bom Bo Nguyễn Văn Phát cho biết: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của đồng bào S’tiêng, M’nông cùng toàn thể nhân dân xã Bom Bo. Những quyết định này không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của các di sản, mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm to lớn của cộng đồng trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, các nghệ nhân, già làng, người có uy tín và đặc biệt là cộng đồng người S’tiêng, người M’nông đã bền bỉ gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống quý báu trong suốt thời gian qua. Thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử sóc Bom Bo; đẩy mạnh việc sưu tầm, tư liệu hóa, số hóa và lưu giữ các giá trị liên quan đến Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng và người M’nông. Ngành chú trọng công tác truyền dạy, bảo tồn di sản gắn với vai trò chủ thể của cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân, già làng và người có uy tín tiếp tục trao truyền các giá trị văn hóa này cho thế hệ trẻ; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo tồn và quảng bá để góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào S’tiêng, M’nông đến với du khách trong nước và quốc tế.

Sóc Bom Bo là địa danh giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường của đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, Di tích lịch sử sóc Bom Bo không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước cho các thế hệ trẻ. Cùng với đó, Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông là một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, phản ánh tri thức dân gian, tập quán lao động sản xuất, đời sống cộng đồng và những giá trị nhân văn sâu sắc được hình thành, lưu truyền qua nhiều thế hệ.



Việc Di tích lịch sử sóc Bom Bo được xếp hạng Di tích quốc gia và Tập quán giã gạo chày tay được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản một cách bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá hình ảnh địa phương, phát triển du lịch văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.



Trước đó, Di tích lịch sử sóc Bom Bo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia theo Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL ngày 9/9/2025; Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 2199/QĐ-BVHTTDL ngày 27/6/2025./.

