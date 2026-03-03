*Tri ân công lao của các Vua Hùng đã có công khai sáng nghề nông

Các bô lão thực hiện nghi thức tế tại Đàn Tịch Điền trong lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Truyền thuyết thờ Hùng Vương kể rằng, xưa kia nhân dân chưa biết cày, cấy làm ra thóc gạo mà chỉ sống dựa vào rễ cây, rau dại, thịt thú rừng. Thấy vùng đất ven sông sau mỗi lần nước dâng, đất đai được phù sa bồi thêm màu mỡ mới hướng dẫn người dân tìm cách đắp bờ giữ nước. Một hôm, các con gái vua Hùng theo dân đi đánh cá bên sông thấy chim từng đàn bay lượn khắp bãi, chợt có một con chim thả bông lúa rơi trên mái tóc một Mị Nương. Nàng đem bông lúa về trình với cha. Vua Hùng cho là điềm lành liền bảo các Mị Nương ra bãi tuốt các bông lúa đó mang về.



Mùa Xuân, vua Hùng cùng con dân mang các hạt ra đồng. Vua xuống bãi, lấy que nhọn chọc lỗ để tra hạt. Khi mạ lên, dân không biết cấy trồng nên vua Hùng đã nhổ mạ lên, đem tới những tràn ruộng, lội xuống cấy để hướng dẫn người dân. Các Mị Nương và nhân dân thấy vậy cùng làm theo.

Đời sau, nhân dân nhớ công ơn vua Hùng đã tôn làm ông tổ nghề nông, dựng đàn Tịch Điền quay lưng về hướng Tây Nam ngay trên mỏm đất vua Hùng ngồi khi dạy dân cấy lúa, đặt kho lương thực trên đồi Lúa, để rạ ở đồi Rơm, đặt tên chợ là Chợ Lú.

Để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc thời đại Hùng Vương, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, năm 2018, UBND thành phố Việt Trì cũ đã tổ chức khôi phục Lễ hội vua Hùng dạy dân cấy lúa sau thời gian nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về lịch sử, phong tục truyền thống.

Hình ảnh Vua Hùng cùng người dân ra đồng tái hiện cảnh cấy lúa. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Lễ hội gồm 2 phần. Phần lễ với các nghi thức như: Cáo yết, cúng Thần Nông, hoạt động tế lễ, đặc biệt là phần tái diễn “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân tiến hành đầy đủ, trang nghiêm. Phần hội gồm hoạt động thi cấy lúa của các đội và trò chơi dân gian với sự tham gia của người dân, du khách thập phương.

Tái hiện hình ảnh Vua Hùng ra đồng dạy nhân dân cấy lúa. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Lễ hội vua Hùng dạy dân cấy lúa góp phần bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc. Các nghi thức lễ hội xuống đồng tiêu biểu của nghề nông được tái hiện nhằm tôn vinh tinh thần cần cù, sáng tạo của nhân dân đã tạo nên bản sắc văn hóa riêng trong cuộc sống người dân kinh đô Văn Lang xưa. Từ đó, Phú Thọ xây dựng, quy hoạch sử dụng đất canh tác, bảo tồn một số giống lúa truyền thống để gây dựng thành sản phẩm thương mại nông nghiệp phục vụ du lịch, dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để sưu tầm, bổ sung hiện vật quý như “hạt lúa thần” tại khu vực làng Lú, phường Việt Trì./.