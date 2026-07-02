Phát huy cơ chế mới, Hà Nội tăng tốc chặng cuối năm

Ngày 2/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố và kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường trên địa bàn.

*Kinh tế tiếp tục phục hồi, tạo nền tảng cho tăng trưởng

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú, GRDP quý II của Hà Nội ước tăng 8,1%; tính chung sáu tháng đầu năm tăng 8,22%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, Hà Nội vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, với cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng ổn định. Dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chính; công nghiệp và xây dựng phục hồi rõ nét, trong khi nông nghiệp phát triển ổn định.

Phiên họp UBND thành phố Hà Nội thường kỳ tháng 7/2026. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục khởi sắc với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,8%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9%. Thành phố đã thành lập thêm 11 cụm công nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất.

Đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, công tác giải phóng mặt bằng đạt gần 94% diện tích; khu công nghệ cao hiện thu hút 115 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 171 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt khoảng 236,6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh nhờ tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh cùng việc triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hà Nội xác định mục tiêu xuyên suốt của sáu tháng cuối năm là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, tạo nền tảng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; triển khai hiệu quả Luật Thủ đô 2026, Quy hoạch Thủ đô và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, đồng thời phát huy hiệu quả quản trị trên nền tảng dữ liệu số. Thành phố cũng tập trung phát triển các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp văn hóa; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, ưu tiên các dự án trọng điểm như Vành đai 4, các cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, các công trình chống ngập và hạ tầng số.

*Tập trung khai thác dư địa tăng trưởng trong đầu tư, xây dựng và dịch vụ

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau ngày đầu tiên Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực và ngay sau hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN.

Đánh giá kết quả sáu tháng đầu năm, Chủ tịch UBND thành phố cho biết mức tăng trưởng GRDP khoảng 8,22% là khá cao so với nhiều năm trước và có sự cải thiện qua từng quý. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng khoảng 10% của nửa đầu năm, do đó thành phố cần phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế để có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội là địa phương đóng góp hơn 13% GDP cả nước và được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026. Đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Ông yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sáu tháng cuối năm trên cơ sở phân tích cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương; đồng thời giao chỉ tiêu, trách nhiệm rõ ràng để phục vụ công tác điều hành.

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ rõ dư địa tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm chủ yếu nằm ở các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, dịch vụ và du lịch. Trong đó, ngành xây dựng cần cụ thể hóa mục tiêu thông qua việc đẩy nhanh các công trình xây lắp, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các dự án hạ tầng; đồng thời huy động tối đa nguồn lực từ các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch theo thẩm quyền để rút ngắn thời gian triển khai dự án.

UBND thành phố sẽ làm việc với các nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, yêu cầu khởi công dự án trong thời gian sớm nhất nhằm tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Đối với lĩnh vực dịch vụ, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch và tổ chức các sự kiện quy mô lớn để thu hút khách đến Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh, Luật Thủ đô 2026 cùng các nghị quyết của HĐND thành phố đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn tồn tại trong thời gian qua. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng đưa các cơ chế đặc thù vào thực tiễn; tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng như đất dịch vụ, các dự án chậm triển khai; thu hồi những dự án không còn khả năng thực hiện để lựa chọn nhà đầu tư mới theo quy trình rút gọn, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế huy động nguồn lực, phát hành trái phiếu và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng.

*Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên họp là việc thực hiện lại thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Phan Văn Phúc cho biết, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, toàn bộ giấy ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được lập trước đây đã hết hiệu lực từ ngày 30/6/2026. Hà Nội có 92.364 trường hợp phải thực hiện lại thủ tục, chủ yếu là người cao tuổi hoặc người có sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại.

Để hỗ trợ người dân, Trung tâm đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 63, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và UBND các xã, phường tổ chức tiếp nhận hồ sơ ngay tại nhà. Đến nay, khoảng 78.000 trường hợp đã được giải quyết, trong đó gần 10.000 trường hợp được phục vụ trực tiếp tại nơi cư trú.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, coi mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp là yêu cầu xuyên suốt của mọi cải cách hành chính. Theo đó, thành phố phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giảm 50% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; đồng thời nâng cao năng lực giải quyết công việc ngay từ cấp xã, phường để phần lớn các thủ tục được xử lý ngay tại cơ sở.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công và các điểm phục vụ hành chính công ở cơ sở, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng thực thi công vụ.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng trên 11% của Thủ đô trong năm 2026./.